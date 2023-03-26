方力申發文傳「情」　鄧麗欣講再合作欲拒還迎

藝人鄧麗欣（Stephy）昨晚（25日）出席活動，談到舊愛方力申（小方）日前公開發貼文，回憶17年前二人首次合作拍攝電影，她大方回應：「好多朋友傳咗畀我睇，但其實佢只係轉發導演葉念琛嘅貼文，係葉導多謝我哋啫。（但佢好似好感慨咁。）係感慨時間過得快啫，我都有咁嘅感覺，眨吓眼我就入行21年喇，而同葉導首次合作，都好似昨日嘅事咁。（嚟緊大家有冇機會再合作？）葉導間中都有搵我問候，佢都會提吓，睇吓有啲咩新嘅嘢啦，電影方面嘅挑戰，我唔想做太過重複嘅工作。」

當問到與小方再次合作，Stephy認真答說：「睇緣分啦。（唔抗拒？）少少啦，我唔想旁邊嘅事，或者大家聚焦錯咗。如果我哋合作，大家會講我哋嘅關係或者其他，會對部戲好唔公平，電影唔應該係咁，咁對創作等等唔係幾好。（意味應該冇乜機再合作？）我覺得應該會少啲，但never say never，唔會完全冇可能，不過未必有導演會咁搵我哋。（有冇其他男演員想合作？）洪嘉豪呀，覺得佢係好可愛嘅男生。」

Stephy透露已有新戲接洽中，不過最快亦要6月有才開鏡：「所以想趁呢段時間去旅行，畀自己放吓假。（想去邊？）想去遠啲，例如歐洲咁。」談到感情生活，她依然三緘其口：「做女仔嘅，唔可以話冇人追，咁好冇面，但真係要遇到適合先得，一切都係緣分，緣分到你哋（記者）就會知。」