漫威新魔王「征服者康」Jonathan Majors涉打女人被捕

飾演漫威超級英雄宇宙新魔王「征服者康」的33歲美國男星Jonathan Majors，昨日（25日）於紐約涉嫌打女人被捕。警方透露約於早上11時收到一名女子的報警電話，她聲稱與Jonathan發生爭執，繼而被他襲擊。警方到場後檢查女子傷勢，發現她耳後有撕裂、臉部有紅腫與傷痕，將她送院接受治療，情況穩定。警方認為有足夠證據起訴Jonathan，將他拘捕，扣上手扣帶到監獄，他其後獲准保釋離開。

警方消息指該名女子是Jonathan女友，他們前一晚離開酒吧乘的士回家途中吵架，因為她看到Jonathan收到另一名女子的短訊，嘗試再看清楚手機，這個舉動惹怒Jonathan，他即抓住她的手並掌摑她，又叉住她的頸，最後要她中途落車。兩人當晚分開地方睡覺，到第二天早上她才決定報警。

Jonathan事業現正如日中天，他的角色「征服者康」除了在漫威電視劇《洛基》（Loki）與早前上映的電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）出現，亦會繼續於接下來的新片亮相，擔任終極反派。他亦參演早前上映的拳擊片《洛奇系列：王者之後3》（Creed III），飾演男主角Michael B. Jordan的對手。今次事件如果屬實，對漫威未來發展可謂重大打擊。