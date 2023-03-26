朱斐斐做新人主播好緊張　學曉採訪前做功課

在無綫熱播劇《隱形戰隊》中飾演唐詩詠學生，後遭劇中一班富二代射殺的朱斐斐，近期接受新挑戰兼顧無綫娛樂台主播一職，她表示：「我的確係少咗拍劇，不過主播嘅工作都好規律，要成日返錄影廠拍吓廣東或普通話。」

談及升呢做「美女主播」，她覺得工作充滿挑戰性，因頻頻出外採訪，好考自己的口才及執生能力，更學曉採訪前一定要做功課：「受訪者啲基本資料一定要知，仲要留意埋對方最近出席過咩活動，同埋佢嘅社交網最新動態等，以防問錯料，我會盡努力做好準備嘅。」斐斐又分享任主播的經歷：「其實做新人係好緊張嘅，尤其圍訪嗰陣時，因為會遇到好多外在因素，好似有唔同公司嘅攝影機，同其他媒體，問問題時就要好留意其他傳媒問乜，要即時諗吓有咩八卦嘢可以繼續問落去，仲要把握問問題機會。」

經過4個月實習後，她覺得做主播就留意訪問技巧及用詞：「會活潑啲，同埋要諗自己問嘅問題，自己答唔答到先。」她最開心有一次，一日連走三場採訪，而第一次圍訪的對象是組合C AllStar：「佢哋開演唱會，心情好好，又有喜事宣布，所以有問必答。」另外，熱愛運動的斐斐，放假時都不忘拍片上載網上：「想分享我嘅運動心得，希望可以一星期拍到一條片啦。」