山系潮鞋來襲　越野跑型得起

春天適合踏青，大家進行戶外活動時當然少不了搭配一對越野鞋。法國戶外運動品牌 Salomon的XT6在各位山系潮人心目中一直都佔有一席位。這款經典越野跑鞋，集舒適感、功能性與運動美學於一身。今年迎來10周年，特別推出限定款式，以2013年版本為藍本設計出復刻版越野鞋，用經典來致敬山系活動。

復刻元祖鞋

說到2013年的版本XT6，當時是為了應付惡劣山區環境下的超級馬拉松比賽而專門打造而成。到了2018年，品牌再次重新設計鞋款，讓外形更添時尚感。今次推出的10周年版本XT6，是由原設計師構思而成，這次的設計更強調鞋款的功能性，兼備舒適感及先進技術。鞋底使用了以獨特材質製作的EVA 中底，搭載半透明的AgileChassisSystem（ACS）底盤穩定結構，在陽光折射下耀眼型格。外底由Mud Contagrip®技術製作，為大家帶來每一步的踏實感覺。

同場加映：多元技術越野鞋

同樣是備受推崇的山系品牌The North Face近日亦帶來全新一季春夏拉力越野系列，除了有一系列的越野跑服飾，亦同步推出Summit巔峰系列越野跑鞋。越野鞋SUMMIT VECTIV PRO搭載全腳掌3D碳纖維承托板，增強每一步的穩定性。而由全球專業越野跑運動員精心測試的10毫米鞋頭上翹弧度，提供極強的推進力，有助跑手們跑得更快。加上緩震力強的加厚中底，以及透氣舒適的鞋面物料，讓大家跑步全程舒適乾爽。