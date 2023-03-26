李元元化身攝影大師　湊仔公陳柏宇直播餵奶

李璨琛囡囡李元元（Lucy）在社交網絡的粉絲追蹤人數高達40萬，是社交網的當紅炸子雞，近日媽媽梁志瑩（Sophia）最近誕下了細女Sucy，Luvy「升呢」成為家姐，這位家姐對細妹愛護有加，兩姊妹經常有搞笑互動，早前李元元就化身攝影師，幫妹妹影靚相，之後不斷爆笑妹妹的搞笑樣，原來只因攝影角度的問題，Sucy慘變「酸梅乾」呀！

早前舉行個唱的陳柏宇（Jason）也同樣新迎接新生命，與Jason結婚5年的老婆符曉薇於今個月初順利誕下細女Audrey。雖然陳柏宇日理萬機，不時都要公開活動，但身為廿四孝爸爸的他會主動餵奶及換尿片。日前他於社交網直播餵奶的過程，見他一手抱着囡囡，另一手就餵奶，非常駕輕就熟。

人稱Patrick Sir的藝人林溥來經常分享與囝囝各種的生活點滴，日前為囝囝「洋蔥頭」林若嘉悉心打扮出外吃午餐，一家人在藍天白雲的戶外享受美食，出外當然照鏡看看一身的造型如何，一身夏日造型及頭戴草帽的洋蔥頭在鏡前不斷大笑，同時媽媽關宛珊也問︰「好唔好睇」，好似洋蔥頭這身裝束非常滿意。

藝人洪永城（Tony）同太太梁諾妍的1歲囡囡Amber愈來愈精靈活潑，為屋企增添歡樂，更有不少搞笑場面。日前爸爸於社交網一段Amber大叫爸爸的影片，更留言︰「忍唔住將呢份喜悅分享出嚟！爸爸平時都會叫，爸巴真係第一次仲要叫得咁high。」，並有網友指囡囡叫爸爸時更會笑笑眼。