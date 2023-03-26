八三夭港騷請AK做嘉賓　冇彈鐘話一早溝通好

台灣樂團八三夭昨晚（25日）在港舉行露天演唱會，吸引大批鐵粉捧場，座無虛席，即使全晚下着滂沱大雨，粉絲熱情無減。5子為報答大家支持，多次登場Encore，完騷後仍有大批粉絲冒雨於台下圍觀偶像接受媒體訪問，久久不肯離場。

八三夭於台上打趣今次開騷，花了兩天苦練廣東話，期間鼓手阿電笑說：「台下有冇「淫」（人）識打鼓呀？」他們又賣口乖指：「香港男仔好型、女仔好靚，大家穿雨衣欣賞演唱會好性感！」

5子邀來組合Dear Jane，以及AK（江𤒹生）擔任是次演唱會嘉賓，兩組嘉賓先後登場，令台下粉絲更見瘋狂。Dear Jane表示：「唔知嚟緊有冇機會去台灣出騷，或者我哋再嚟一次crossover？」

AK則先後與八三夭合唱《眉飛色舞》及《想見你》，期間他一展唱功大玩飆高音，阿電自爆與AK的淵源，原來大家都是玩具迷：「佢最近開咗個玩具展覽，大家得閒可以去睇吓，我都去咗支持。」AK感性表示：「今晚天氣唔好，但冇關係，音樂將我們綁埋一齊！第一次outdoor落住雨做騷好浪漫。」

八三夭完騷後受訪，直言今次是疫情後再次涉足香港開騷：「這也是我們第一次在這麼大雨下開騷，在台灣也試過下雨，但二十分鐘、半小時便停雨了。還好今晚歌迷肯陪我們，很感動，感動超過了一切，他們一直留到最後，不斷叫Encore，非常熱情，打100分。（再來香港覺得怎樣？）很棒，但明天便要回去了，因為下星期還有工作，不過我們也有吃過點心，同事幫我們買。」

談到林俊傑早前開騷，臨場卻將嘉賓Ian（陳卓賢）「彈鐘」，今次他們成功邀來AK作客，八三夭避重就輕回應：「其實今次嘉賓蠻早已邀請好，我們跟AK一直有溝通，事前還去了他的玩具展。我們是朋友，所以不太擔心。（你們親自聯絡他本人嗎？）我們有共同的朋友，所以一早已經認識了，況且大家都喜歡玩公仔，難得來香港表演，自然要走好朋友來玩一下，想不到他還飆高音。（叫他去台灣跟你們開騷？）如果他有興趣的話。」