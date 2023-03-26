傅明憲中美洲之旅膽生毛撞虎鯊

傅明憲（Gigi）今日（26日）帶同3隻愛犬出席狗狗行善日活動，她笑言3隻夠晒數：「高峰期養過7隻，但依家唔可能，因為體力唔夠，照顧每一隻都要花精神同時間，之前其中一隻因為肺壓高入咗醫院，我每日送早餐。」

她稱除了照顧愛犬，還要預留時間去旅行，之前到了中美洲與虎鯊潛水，再到南美洲玻利維亞的天空之鏡：「好難先搵到潛水伴肯一齊同野生虎鯊潛水，好多人聽到都比較害怕，終於搵到一個女仔肯，我最多試過畀4條虎鯊圍住我，我第一日都有啲驚縮喺後面，之後就膽生毛同虎鯊面貼面影相，有一次都驚，我潛水時以為有人拍我個頭，我有少少嬲，心諗點解有個潛水員咁冇禮貌，我想抬高個頭鬧人，點知發現原來係條虎鯊游過，我係撞到佢個下巴，我當時呆咗，係個好難得經驗，其實都唔係咁可怕，雖然係有風險，但唔係電影中咁惡。」

至於玻利維亞之行，Gigi稱自己疫情後，當地機場關閉，她們要乘座9小時的巴士到達目的地：「架巴士都幾舒服，但我喺巴士去廁所時，發現貼咗張紙寫明只可以去小便，唔可以去大便，又係一個人生難忘經驗，不過都係好值得去嘅地方，靚得好震撼。」