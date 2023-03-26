應季美食！嘗花饌嘆春日滋味

春日正濃，繁花盛放，走到街頭也是花蹤處處，繡球花、黃花風鈴木和櫻花等輪流登場。當造的春日花饌，將明媚春光帶到餐桌，清新芳香的花朵除了可製作甜品，也有各式各樣的鹹食菜式，讓大家用味覺去感受春日花開的滋味。

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櫻花入饌 着重意境

以往不少港人愛到日本賞櫻花，近年本地亦出現多個賞櫻地點，讓大家可盡情打卡。賞花後，不妨也品嘗櫻花盛宴。尖沙咀千禧新世界酒店高級日本料理嵯峨野的日菜總廚鈴木雄策最近推出櫻花特色午餐和懷石料理，師傅指櫻花適合配清淡的食材，日本人吃櫻花宴，除加入櫻花還講究意境，如午餐的雜錦季節拼盤，就有櫻花汁製作的芝麻豆腐，配合賞櫻必吃的小糯米糰和櫻花造型小食等，並用花形粉色瓷器和櫻花點綴，滿滿季節氣息。另一間同區的串燒兼居酒屋木戶推出的春日限定菜單，當中的阿波酢橘雞亦選用櫻花和葉子來熟成，肉質柔軟又有花香。

除了日本，台灣也有不少的櫻花盛景，台式料理稻埕飯店推出春日花漾美饌，選用櫻花配海鮮入饌，櫻花加魚湯浸煮成醬汁後，打造出清新的櫻花‧玫瑰花雕龍躉卷和鮮魚湯櫻花蝦津白，鮮香滑嫩。

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選用乾花 香氣更濃

櫻花以外，還有其他花饌選擇，千禧新世界酒店高級中菜廳桃里總廚蘇奇柏師傅，特別以不同的花卉入饌，師傅指選用乾花，花香味更濃，用凍水浸泡可避免花香流失。以茉莉花煙熏的瑤柱貴妃嘉美雞，肉質清香，配灑上桂花的海蜇，相得益彰。另一道茉莉花桂花肴肉，除了加入茉莉桂花水，更吃到粒粒的茉莉花和桂花，口感和香氣倍增。

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櫻式甜品 多重驚喜

除了鹹食花饌，也別錯過散發陣陣花香的甜品。中環西餐廳I-O-N推出多款櫻花蛋糕及下午茶茶點，其中輕盈的士多啤梨櫻花麻糬戚風蛋糕，入口既有麻糬的煙韌及士多啤梨的鮮甜，同時散發櫻花香氣。也別錯過小巧精緻的櫻花紅桑子芝士蛋糕，酸甜的紅桑子蓉配搭幼滑芝士，味道可口協調，加上櫻花花瓣點綴，多添幾分春恴。至於下午茶點有晶瑩剔透的櫻花水信玄餅、甜度適中的士多啤梨櫻花蒙布朗撻和香軟幼滑的迷你櫻花紅桑子芝士蛋糕。另外港島香格里拉大堂酒廊的春日悠然下午茶，就有用櫻花醬製作的櫻花車厘子梳乎厘蛋糕，輕咬一口，軟滑香甜。

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立體花花蛋糕

說到甜品，當然蛋糕還是主角。尖沙咀和洋風餐廳Simply Pleasue趁春季製作多款花朵蛋糕，其中一款Lady Jasmine選用茉莉花和桂花慕絲配黑糖雪芳蛋糕，加上鮮花裝飾，搶眼立體。永生花球蛋糕系列的Dreams Come True則是玫瑰花果雪芳蛋糕配玫瑰花果慕絲，並以玫瑰永生花球點綴，可用來留念。

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鹽漬櫻花要啤水

鈴木師傅指大部分的櫻花都可食用，待花開過後採收鹽漬備用，烹煮前啤水便成。櫻花以外，櫻花葉同樣可以入饌，日本傳統的櫻餅，糯米餅可配櫻花或不同的口味，完成後會在外面包一塊櫻花葉享用，也有人會將櫻葉和肉混合烹煮。至於櫻花木，可以用作煙熏材料，為食材加添迷人香氣。

a. 2313 4222（尖沙咀千禧新世界酒店高級日本料理嵯峨野、千禧新世界酒店高級中菜廳桃里）

b. 2104 6855（串燒兼居酒屋木戶）

c. 2638 8202（台式料理稻埕飯店）

d. 9141 5863（中環西餐廳I-O-N）

e. 2877 3838（港島香格里拉大堂酒廊）

f. 3997 3689（和洋風餐廳Simply Pleasue）

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