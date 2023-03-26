單身多年︱吳卓羲爆好兄弟黃宗澤終於有拖拍

型男黃宗澤 (Bosco)向來是圈中筍盤，自2012年與胡杏兒分手結束8年情後，至今已11年，期間只公開過跟名模楊崢拍拖，雖然之後有多段緋聞，但他卻從未公開承認過任何一位女朋友，一直保持住單身。

Bosco與吳卓羲（Ron）向來是好兄弟，在昨晚（25日）演唱會上的互動環節，主持人叫Ron與Bosco講出對方一個缺點，Bosco即指住Ron說：「他是壞好人。」Ron並沒有反駁。然後主持叫兩人模仿對方的一個代表性表情，兩人即擺出一副衰格臉，Ron還表示：「一模一樣呀！」而最後一題就是對方現在有沒有談戀愛？Ron立刻指着Bosco搶答說：「有！」即引來台下一陣哄動，Bosco則露出一副哭笑不得的表情，又扮作自己的咪壞了沒收音，但他卻並未有作出否認。

接着又問道兩人如果是女生，可會選擇對方做男朋友，兩人便異口同聲地「呀」了一聲兼且一臉驚訝互相指着對方說：「他？」Bosco說：「很危險喎。」Ron說：「很沒有安全感的喎。」Bosco說：「他太帥喎。」Ron說：「對，怎麼搞呢？他出去外面，所有女生都看着他，那有安全感？」Bosco亦豎起手指公表示認同。兩兄弟你一言我一語互相嫌棄十分搞笑。而「#吳卓羲爆料黃宗澤正在談戀愛#」更登上了熱搜榜三甲位置！