鄭裕玲避談無綫裁員新聞　周嘉洛專心拍新戲唔擔心減騷錢

藝人鄭裕玲（嘟姐）及周嘉洛近日為領展拍攝宣傳片，今午（26日）再出席相關活動，向途人大派特色雪榚。談到今次合作，嘟姐大讚嘉樂醒目，又指彼此合作愉快：「佢好好戲，捉啲時間又準，之前大家主持《香港小姐》已經有咁嘅感覺。（又靚仔？）不在話下啦。」嘉洛被讚到面紅耳赤，靦覥回應：「我行實力咋，可以多啲（同嘟姐合作）就好嘞。」

談到雪榚車前派雪榚，嘟姐表示：「呢啲係童年回憶，細個嗰時我都鍾意食，依家均衡飲食都可以食少少。」嘉洛則打趣：「餓起上嚟可以雪糕當飯，食兩、三杯。（同女友開心share？）有女友的話。」嘟姐即幫手解圍：「佢依家梗係專心事業啦，搏殺期呀！」

忙於拍攝新劇《痞子無間道》的嘉洛指拍攝工作正如火如荼：「暫時都係入過南丫島，外景一次，等遲啲天氣再熱啲先去，哈哈！」嘟姐笑說：「通常都係好熱就會拍古裝。（聽到都驚？）咁個戲好都冇所謂。（搵妳會應承？）都係睇劇本啦，嘉洛嗰套收得，依家係第2季嘛。（妳有睇第1季？）有，覺得佢演出好好囉。（有咩要改進？ ）冇喎。」對於被指演技似周星馳，問到第2季會否多加注意，嘉洛坦言：「真係有啲嘢入咗血嘅，睇狀態同隨心，有時去到某一個狀態，控制到嘅嘢好有限。」

對於無綫裁員，嘟姐表示自己已離巢，不欲多作回應。嘉洛則答：「我都係睇新聞先知。（驚唔驚搵基層員工開刀？）都唔輪到我講，我認識嘅幕後同事都仲喺度。（拍劇士氣受影響？）我哋拍到如火如荼、沒日沒夜，都幾開心。（唔驚減製作費？ ）唔會影響我哋嘅創作，有好多元素可以令套劇好睇。（減你騷錢？）暫時冇去到呢個新方向，冇擔心住，仲喺度諗緊個劇本。」