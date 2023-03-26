旅行前必睇！邊個漫遊Plan最抵？

香港防疫政策解除，旅遊業全面復常，為配合香港人的外遊需要，有電訊商不約而同在這時推出漫遊優惠，出發前不妨睇睇！

數記兩個Plan任揀

SmarTone 即日起推出「SmarT遊世界」優惠。新客戶選用5G月費計劃，可按個人需要自選 「遊走中國內地及澳門之選」或「暢遊亞洲之選」兩個漫遊服務組合。

「遊走中國內地及澳門之選」適合經常往返中國內地的客戶，24個月合約期內可享每月10GB內地及澳門數據 (共240GB)、每月200分鐘內地及澳門通話分鐘及「智2通」內地電話號碼，總值HK$5,472。客戶啟動「智2通」內地電話號碼服務後，即可獲分配一個內地電話號碼，更可在香港預先辦理內地實名登記。

「暢遊亞洲之選」則為喜歡到亞洲旅遊的客戶而設，28個月合約期內可享總共70GB亞太區漫遊數據 (適用於日本、台灣、韓國和泰國等，更新增航空漫遊)及100分鐘內地及澳門通話分鐘，更加送每月2GB內地及澳門數據組合及「智 2 通」內地電話號碼，總值HK$4,032。特別一提，新客戶選用以上任何一個漫遊服務組合，均獲贈HK$200 Uber Taxi 優惠，方便往返香港機場。

SoSIM漫遊每日低至$6.6

3香港旗下儲值卡SoSIM最近加入新功能，讓客戶於開卡後48小時內，於SoSIM App自選30日50GB任用本地數據或5日亞太外遊數據，客戶亦可於App內查詢外遊數據的剩餘日數。值得一提這5日亞太外遊數據有效期為開卡後180日，無需立即使用，復活節長假或之後慢慢用都得！新增的5日亞太數據涵蓋日本、韓國、泰國、台灣等24個人氣外遊熱點，每日可享任用外遊數據，鑑於全數只需付$33，即平均每日只是$6.6，相當抵玩！另外，開通後仲加送可30日的3GB本地數據，回港後毋須換卡也可繼續使用。