胡鴻鈞獲200名粉絲賀牛一　未約實蔡思貝幾時慶祝！

本月27日是歌手胡鴻鈞（Hubert）的33歲正日生日，今日（26日）他與200名粉絲舉行生日會慶祝，Hubert受訪時透露以往每年都會跟粉絲搞生日會，但因疫情已停辦3年，今年復辦特別開心，問到生日願望？他說：「每年都差唔多，自己同家人身體健康，事業更上一層樓，愛我同我愛嘅人都開開心心。」

至於生日當天，他透露已約了父母慶祝，問他屆時會否帶同女友出席？他拉開話題：「帶我自己，我生日，大家應該集中喺我身上，家人就係我嘅Honey。（家人冇催你結婚？）冇，催我畀家用就有，因為我成日都遲畀。」再問緋聞女友蔡思貝有否約他慶生？他說：「冇約，呢段時間好多朋友都想約我，其實佢之前有提過，但未約實日子。（送咗禮物未？）冇，都未見到。（有冇問你想要咩？）唔會問㗎！（親密嘅人會直接問。）反而親密先唔會問，因為已經好了解對方。（即係同思貝好親密？）又唔係。我送嘢畀人唔會問，都係憑自己感覺。（佢送乜你都鍾意？）所有人送都鍾意。」講到3年未有跟粉絲慶祝，粉絲送禮會否加大碼？他笑言：「係就好，我都想，我諗佢哋會自製禮物畀我，會寫卡同信畀我，我最鍾意文字。（寫情信畀你？）我要檢討吓，佢哋多數係寫信鼓勵我為我打氣，冇乜人同我表白。」

提到無綫近日裁員，已離巢星夢的他說：「我知道有呢件事，暫時同無綫未有節目合作，所以對我冇影響，之前大半年都喺內地工作，少咗返電視台，一年只係返得兩、三次，新一年希望作更多新嘗試。（擔唔擔心舊同事被裁？）我之前返去仲見到好多熟悉面孔，希望之後返去都見到大家。」