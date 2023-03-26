Winka@COLLAR被網民批消費前度　出Po澄清：關乎到人格

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）近期單飛出歌，她指新歌講愛情，令自己有所反思，更自爆已跟拍拖6年的圈外男友分手，不過二人仍然是朋友，而男方亦繼續出任歌迷會會長一職。分手原因是彼此步伐有偏差，既然已愈行愈遠，倒不如乾脆分手，脫離「相對無言」的痛苦！

Winka日前在社交網轉發了一篇以「我要這個城市的人都喜歡聽我唱的歌」為題的散文，並寫上：「在山頂，我許下了很多個人生目標和願望。」有消息指散文中的男女主角就是Winka和前度。有網友私訊批評她的行為是消費前度，以及他們之間的愛情故事：「唔知你公開share呢一個貼文出嚟畀全部人知道你同會長嘅故事係為咗啲咩，相信今日好多人都睇咗你嘅訪問，無論本身係你嘅fans定其他路人，咁都知道咗會長係你個ex。你哋都話晒一齊咗咁多年啦，你都應該feel到佢有幾唔捨得，甚至乎仲好在乎你、好愛你。點解你可以咁殘忍仲喺度消費佢，消費你哋之間嘅愛情故事？你有好多情緒、好多說話、好多嘢想同全部人分享，但好似唔係咁樣去利用人，令你嘅故事更加豐富。」

Winka認為關乎到個人的人格問題，選擇回應該名網民的指控。她表示：「經常覺得解釋係一件感覺好笨拙嘅事，但就係想講一講，因為關乎到一個人嘅人格層面，而介意嘅我，唔想裝作不介意！本身係自己嘅故事，但分享就變成消費！被形容到只有消費，實在有啲難以接受。大家並唔係對感情兒戲嘅人，就算喺訪問入面有提及前度，唔代表唔重視。會長係前度其實一早已經係公開的秘密，我哋嘅分開，大部分人都知道，其實冇需要隱瞞大家。而我哋分開嘅內容亦都冇被我完全公開，因為的確亦都要留返一啲空間，去保護彼此之間！喺記者傳媒問到的情況下，我就我可以回答嘅就如實作答。6年嘅感情入面，冇人會覺得唔可惜。Share呢個post係因為呢段說話喺我心中係好美好嘅回憶，係一個我覺得好關鍵，對我嚟講係有好大力量嘅事。先放下嘅人，唔代表會唔捨得同難過。但感情並唔係咁簡單就可以完全被解釋。一段感情嘅結束同處理，亦都冇一個最佳答案。只有大家點樣相互共識去保持點樣嘅距離，會係大家最舒服！喺你角度，如果你嘅前度咁樣做，你會覺得被不尊重？但你唔係我嘅前度，而你所知道同了解嘅，其實並不多，批評可以好簡單，友善嘅建議會比較但會更加好，希望下次你可以從建議嘅角度出發。」