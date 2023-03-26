Defender 90 Hard Top　柴油版 「小」眾之選

提到Hard Top，大家會直接聯想到上世紀50年代、Land Rover Series 1 Hard Top版，它的尾斗上半部連車頂可整個拆下，變成如pick-up般。經過多年來的演變，如今Hard Top這個名字重現在Defender家族中，指的就是由Land Rover特別車輛訂製部門(Land Rover Special Vehicle Operations)研發的全新Defender 90 Hard Top柴油版。

不過此Hard Top有別於當年的Hard Top，事關它並沒納入該可拆設計，但就照採用獨特2座位車廂設計，將汽油版Defender 90原有的後排變成貨斗，載貨空間以橡膠鋪陳，並提供多達6個捆綁點，加上附設58L的地台下儲物暗格，提升載貨量。行車方面，與汽油版採用同樣的前雙搖臂後多連杆懸掛系統，亦具備850毫米的涉水深度，可輕鬆橫越水浸的道路。

柴油車加載物貨斗，兼且配備一系列先進駕駛輔助系統 ，包括：自動煞車輔助系統、360 度 3D 環迴鏡頭、水深感應、ClearSight Ground View、巡航控制系統等，小眾得嚟，務實可靠，無論是商用或日常使用都一樣合適。搭載3.0L直六柴油引擎，配Mild-Hybrid輕混能及四輪驅動，最大馬力249ps，峰值扭力570Nm 的Defender 90 D250 Hard Top SE ，約64萬便可入手，預計最快2023年內可交車。