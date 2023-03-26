陳展鵬再演奸角　視帝級演技連眼神都有戲！

無綫新劇《隱形戰隊》劇情愈來愈緊湊，除了動作場面大激鬥，還加插了「腦力戰」，而這個重要的「腦力擔當」交由視帝陳展鵬上陣，飾演奸角匡勝天的他將於周二(28日)登場，此乃他相隔10年再演奸角，故更是令人期待，早前於曝光的預熱宣傳片中，展鵬憑幾個眼神及對白，已完美示範了「腦力Big Boss」應有氣場，而今日官方社交網再度釋出以展鵬角色做主打的預熱預告片，起初坐在監倉會客室中的他，霸氣十足的向馬國明、唐詩詠等講自己興趣，之後便施展驚人讀心術，邊托下巴、邊以冷靜陰沉眼神說話，期間不時露出自信微笑，及後又氣定神閒兼挑機Tone講話，語畢即流露出陰險奸笑，讓人不寒而慄。

於短短45秒的預熱宣傳片，由鏡頭角度及拍出來的光線等均甚有電影感，加上展鵬精湛的奸險演出，讓整條宣傳片充滿火藥味，令人更期待展鵬將與隱形戰隊成員擦出甚麼火花。問到演奸角怕否嚇親女兒小豬比，展鵬笑說：「之前我拍動作戲，小豬比見到會問：『爸爸，點解你會咁打嘅？』，咁都會同佢講係假嘅，就好似故事書入面啲角色咁，爸爸嘅工作就係去演繹唔同嘅角色，咁佢會了解到爸爸嘅角色唔係真實嘅我。你問我作為專業演員，絕對需要敬業樂業，點樣保持水準先係我最關注嘅事。」

而前一集以「黑白雙劉」現身的劉佩玥及劉穎鏇與壞人激烈槍戰一幕，播出後好評如潮，紛紛激讚是超水準電視劇、兩女開槍場面亦型到爆，Tiffany受訪時直言該場戲份相當難拍，她與劉佩玥因而喪吃NG：「我自己好鍾意呢場戲，之前打戲好少Part女仔，我覺得好有女強人感覺。呢場戲有兩大挑戰，除咗開槍唔好眨眼，有一Part我同Moon喺貨櫃度每人一邊喺度開槍，有個Moment我因為冇晒子彈，我要喺佢背脊度攞彈匧去Reload番我支搶。其實嗰個動作係要連貫住咁做，因為佢係一個Wide Shot，嗰個Take拍咗好多好多次，仲要顧埋唔眨眼同面部表情，所以真係好難。」