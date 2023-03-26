《女法醫JD》獻身自虐　 蔡卓妍最強大腦瞓屍櫃緝兇

組合Twins成員蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）相隔10年，再次合體拍劇，由宣布開拍已引起網民關注。今次阿Sa扮演另類女法醫，「瞓屍櫃」之餘更主動要求男主角張孝全「虐待」自己，整個拍攝過程毫不錫身。

阿Sa、阿嬌及台灣型男張孝全等主演的懸疑劇集《女法醫JD》，今晚9時30分在無綫翡翠台推出。這個投資逾億製作費的劇集共有12集，將濃縮至10集播放，令節奏更為緊湊，偵破「亡靈殺人案」、「校園樂隊女學生跳樓案」及「倒十字案」等等，當中新穎的法醫知識定必引起觀眾的好奇心，加上有不少好戲之人包括陶大宇、羅家英及鮑起靜等坐鎮，追看性十足。

孤苦伶仃 助父洗冤

阿Sa飾演的角色宋安妍（JD），因患有「HSP高敏症」而擁有極高敏感度的大腦，表現經常異於常人，甫開場已「瞓屍櫃」以投入推測離世者的死因，並頻頻用「最強大腦」協助破案。據悉，JD即「Jane Doe」，在法醫學上代表身份不明的女性死者的專業縮寫，也是宋安妍隱藏身份後為自己選擇的代稱。而事實上阿Sa背後的身世故事令人心酸，事關20年前其法醫父親陶大宇被控殺害妻子及多名受害人後潛逃，遺下她於孤兒院度過孤苦的生活，長大後的她暗中助父調查冤案真相。

阿Sa成為法醫後，在職場上偶遇熱血執法者張孝全，發現原來彼此是兩小無猜的同學，最終合力成功找到真兇翻案，過程中卻「驚」歷一幕幕驚心動魄的場面。期間阿Sa被「神秘女子」阿嬌纏上，並被對方冒充身份來實現復仇大計，慢慢發現兩者之間的命運糾纏，與自己小時候被神秘組織擄走有關。

神秘阿嬌 代擋子彈

今次阿Sa可謂接受一次演技挑戰，其中一場戲交代她與張孝全在案發現場中找到線索，她竟要求對方向她施襲，成功還原案發過程。劇集結尾仍未正式揭開神秘組織老闆的面紗，阿嬌又瞓身為阿Sa擋子彈，劇迷猜測是刻意留下伏線，期待《女》劇開拍續集。

陳家樂難忍張孝全吵大鑊

除了Twins外，「同門」兩大型男陳家樂及關智斌（Kenny）亦有份參演，前者演正直執法人員，後者則是名法醫。雖然劇集拍畢已近3年，但兩位型男最難忘馬來西亞外景期間，因疫情嚴峻，馬國封關前被迫停拍兼撲機票趕返港。當時家樂與Kenny等向劇組借用道具保護衣，「全副武裝」飛抵香港機場，Kenny事後更在社交平台「報平安」，台前幕後可謂患難見真情。

家樂近日受訪時表示：「其實今次好開心能夠同張孝全鬥戲，劇中我哋係同事，不過角色性格截然不同，佢好鍾意鋌而走險，而我就好循規蹈矩，所以預告片都見到我哋吵大鑊。」

陶大宇陷牢獄之災

陶大宇劇中演「Sa爸」，本身是四大法醫之一，後因冤案成為囚犯並逃獄。劇中他不乏內心戲，要借助吸煙來演繹，搞到戒煙10年的他要「破戒」。談到再次接觸香煙，大宇表示：「真係唔習慣，仲不停狂咳，不過最緊要投入得到。」而劇集播出後，大宇和阿Sa除了父女關係之外，原來還有一個「絕密任務」要執行，足證大宇在劇中之角色舉足輕重。