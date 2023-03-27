李幸倪首奪「五台冠軍」乘勢加料衝金　食牛角包慶功

最強唱將「過江龍」李幸倪早兩年在「叱咤榜」成績差強人意，一度鬱鬱寡歡。今年初她過檔新唱片公司重新出發，大蛻變推出唱跳快歌，終於收復失地，迎來入行12年來第一首五台冠軍歌，她興奮得去「吔」牛角包慶祝。

由馬來西亞隻身來港打拚歌唱事業的李幸倪（Gin），曾經登上環球唱片「一姐」之位，也三度蟬聯過叱咤樂壇女歌手銀獎，但兩年前開始，她的歌曲在榜中備受「冷待」，擺明不再受歡迎，成績一落千丈，即使有「歌神」張學友Featuring的《日出時讓街燈安睡》和《IDK》成為其他電台、電視台的冠軍歌，但偏偏打不入叱咤十大，導致過去兩年她連該台的頒獎禮入場資格都沒有，令人大感意外，甚至盛傳環球唱片因Gin的關係跟電台鬧翻，實行「反杯葛」，拒讓旗下新進歌手參與該台的音樂會演出，雙方關係至今仍處於「冰封」。

連續10星期上榜

直至去年Gin離開舊東家，年初她強勢宣布加盟英皇唱片，隨即在歌路作出大突破，以煥然一新的造型推出跳唱新歌《Dum Dum》，新歌火速獲電台、電視台大力支持，不只再次在叱咤榜「現身」，更停留了10個星期，是今年目前為止上榜最耐的一首歌，韌力十足，認真巴閉。前日歌曲更由第15位一躍登上「叱咤903專業推介」第一位，成為她入行12年首支五台冠軍歌，總算吐氣揚眉。

Gin得知新歌取得佳績，難掩興奮的心情，受訪時開心笑說：「今次新歌可以攞到五台冠軍歌，心情係好開心，我仲好珍惜，因為係自己第一次！出道12年，要攞到五台冠軍歌唔係一件好容易嘅事，除咗得到樂迷喜歡之外，都要其他天時地利人和嘅配合。」接獲這個好消息，她自爆第一時間去食最愛的牛角包慶祝，她說：「我啲粉絲都等咗呢一日好耐，佢哋絕對係開心、興奮過我好多，我會繼續努力，畀心機做好所有歌曲，希望繼續得到大家嘅肯定同喜愛。」

最近Gin乘勝推出新歌《單戀這件小事》，據知這首歌是她的親身經歷。其實Gin早已預告今年會瞓身出擊，預計會推出5、6首新歌，因為叱咤以播放率計算成績，她採取不間斷派歌攻略，擺明是瞄準女歌手獎為目標，希望可有零的突破，首嘗「奪金」滋味。

搵叱咤Sing「蹤」 Eason學友同門唔同命

李幸倪的舊東家環球唱片，旗下兩大歌神張學友、陳奕迅（Eason）今年都相當活躍樂壇，學友先推出《日出時讓街燈安睡》獨唱版，近日再推國語歌《又十年》，《日》曲已先後奪得港台和新城流行榜冠軍歌，而《又》則仍然在兩個流行榜上，但兩首歌在叱咤榜完全「冇影」，被指全因環球與叱咤交惡有關。

不過，Eason雖同是環球歌手，但他一直被形容是叱咤「自己友」，去年的《人啊人》也是首支五台冠軍歌，今年他已推出了兩首作品，新鮮熱辣的《塵大師》一上榜已經打入第五位，證明Eason有別其他同門，特別獲該台關顧。