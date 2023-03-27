【是日通勝】

農曆閏二月初六

癸卯年 乙卯月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、入學、掃舍

忌：修倉、出財、安床

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、24、29

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：事業運強，專注工作有着數，勿為私事分心。

金牛座：理財要理性，意氣用事有可能陷入破財危機。

雙子座：幫助別人冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

巨蟹座：運氣差只是暫時性，不洩氣就可走出困境。

獅子座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

處女座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

天秤座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

天蠍座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

人馬座：看似風平浪靜卻存在暗湧，謀事不可大意！

山羊座：笑多點可改善運勢，凡事應向好的方面想。

水瓶座：工作表現受肯定，繼續努力，忌得意忘形。

雙魚座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）虎 易出錯

鼠：有逢凶化吉的運氣，遇上麻煩也不怕。

牛：渾身正能量，不管做甚麼都稱心如意。

虎：是日沖煞，內心壓力大，做事易衝動。

兔：受悲觀情緒影響，士氣易被挫折打沉。

龍：腦筋轉數快，做事效率高，勢如破竹。

蛇：像拚命三郎，面對競爭壓力毫無懼色。

馬：相信自己的能力，可於事業上大放異彩。

羊：感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

猴：對金錢的敏銳度高，是投資理財好時機。

雞：運勢反覆，時好時壞，投資勿輕舉妄動。

狗：心不在焉，說話不經大腦，易得罪人。

豬：財運不佳，小道消息勿盡信，提防受騙。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人生直作百歲翁，亦是萬古一瞬中

就算活到成了百歲老翁，在萬年的歷史裏也不過是一瞬間而已。

「福如東海，壽比南山」所說的「東海」和「南山」是指甚麽地方？我們經常給長輩老人家用這兩句話祝壽：「福如東海長流水，壽比南山不老松」。這裏所說的東海就是現在的渤海，古有「海納百川」之說。人認為渤海是最大的海，因此「福如東海」比喻福氣自四方雲集，好像東海的水一樣綿綿不盡。

關於南山的說法，出自以下詩句：「如月之恒，如日之升。如南山之壽，不騫不崩。」大意是，猶如上弦的月，好比初升之日。恰似南山之壽，不會崩塌陷落。

過生日和過壽有甚麼分別？六十歲以下慶生叫過生日，六十歲開始均稱過壽。每逢十的生日叫大生日，其他生日叫小生日，長大後過生日吃長壽麵。只要父母尚在，無論過生日或過壽，需要先敬父母養育之恩，然後才慶祝自己生日。

六十、七十、八十的生日稱為「大賀壽」被稱呼為壽星。一般親朋送上壽禮、壽匾、壽麵、壽桃等。在此聲明，好多朋友擺生日設宴酒席，要求酒家在菜單人送給壽包，但壽包是給死人用祭祀供奉，正確是稱「壽桃」。

吃麵條稱為「長壽麵」是最吉祥意頭。廣東舊例習俗六十做大壽以虚齡計算，男做齊頭，女做出一。即男子實齡59歲便做大壽，女子實齡60做大壽。