打拚7年捱出「最強Body」！劉穎鏇思念家人疑患抑鬱

無綫小花劉穎鏇（Tiffany）於熱播劇《隱形戰隊》中拍住劉佩玥成功搶Fo，獲封「新一代身材擔當」。她直言來港發展7年，鏡頭背後付出不少，尤其對母親的思念，疫情時曾懷疑自己有輕度抑鬱！

Tiffany被一眾網民讚「打得兼睇得」，《隱》劇收視更是近期「破頂作」，絕對飲得杯落。談到獲網民推舉為「新一代身材擔當」，她坦言：「真係好開心，我自己煲劇都緊張到唔想離開電視機。（身材擔當）都有睇到大家嘅留言，最緊要係大家睇得開心，我想話畀大家知齋瘦唔代表靚，收身唔係幾十個鐘頭唔食嘢就得。（唔驚被定型性感女神？）造型都配合合理嘅劇情，監製覺得我哋操肌咁辛苦，都要畀大家睇吓，不過我本身平日衣着保守。」

來港發展7年，Tiffany今年便能取得3粒星身份證，正式成為香港人。談到當初隻身來港發展，她坦言急速成長兼獲益良多：「攞住父母畀嘅幾千蚊美金旅費就出發，開始節衣縮食嘅生活，好彩寄住喺一位auntie屋企，慳咗好多，不過之後都開始諗事業發展問題，畀自己好大壓力，我嘅目標係唔想再用屋企人錢，好彩約1年後我已搬走自立，依家直頭有畀家用㗎！」

求突破乜角色都想試

隻身留港加上持續3年的疫情，Tiffany自爆思念家人，更一度懷疑自己陷入抑鬱邊緣：「當時真係好唔開心，掛住屋企嘛，媽咪又叫咗爸爸飛返香港陪我，得番佢自己一個喺美國，搞到我好擔心。其實到依家我都堅持早、晚都打畀媽咪，有時冇乜嘢講、或者我拍劇拍到好攰都堅持咁做，我哋相隔咁遠，呢樣係我哋溝通嘅橋樑。」談到戲中媽咪江美儀，Tiffany則仿如小影迷：「佢係視后級表現，真係好勁，喺現場都睇到我呆咗，同埋佢捨得用私人時間教我嘢。」

當被問到會否留港落地生根，Tiffany坦言：「未來充滿變數，最緊要睇我嘅工作發展。（依家被形容上咗位喎。）多謝大家，最緊要係觀眾見到我嘅演技有進步，以及付出嘅努力。以前我會抗拒演某類角色，依家會覺得唔接受挑戰就唔能夠作出突破，所以想咩都試吓。」