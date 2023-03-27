娛圈單打︱跟得女友愛相隨　何必苦心謀復出

早前自資出歌的黃心穎又有新聞啦，不過今次並不負面，反而證明她愛情得意。有指心穎自與RubberBand的泥鯭拍拖後愛得癡纏，不僅共賦同居，泥鯭近日到英國開騷，她更疑似化身跟得女友。雖然泥鯭事先張揚心穎不會同行，但咁啱得咁蹺，心穎在社交網大晒遊英照，還強調獨自出行，真係信不信由你！

即係咁，心穎去邊度玩、是否做跟得女友，外界並無意見，只要她不是千方百計復出娛樂圈，大家也不會窮追猛打。的確，心穎犯了不少好勝女生都會犯的錯，介入別人婚姻當小三，但身為公眾人物，形象大過天，「安心偷食」有圖有片有真相，視覺衝擊過於巨大，不僅重創兩位當事人的形象，對正印天后亦帶來打擊。

男主角尚且面對公眾，哭着承認自己「壞咗」，但心穎自始至終沒有向公眾和天后正式道歉，僅在社交網留言，點名向當時「被派帽」的男友馬國明道歉，繼而一走了之。儘管數年過去，但「姣精」形象太過深入民心，以致每當心穎蠢蠢欲動復出，均被網民口誅筆伐，無功而還。即使自資出歌又是重蹈覆轍，引來一面倒負評，出師不利，只好又歸於平淡。

當然，上天不會老是懲罰人，有失必有得。心穎事業死翹翹，卻收穫一個對她死心塌地的男友，泥鯭陪伴佳人走過人生低谷，難能可貴。只是網民似乎唔多睇好，認為有人只是騎牛搵馬，當男方係兵。

網民又唔好咁黑心，所謂患難見真情，頑石也有點頭日。其實心穎學歷不錯，又有家底，何不好好珍惜一段細水長流的感情，兼且疊埋心水趁後生轉行呢？