林俊傑港騷尾場慶生　嘉賓阿Sa打蛇隨棍上搲歌

歌手林俊傑（JJ）入行20年的世界巡迴演唱會香港站昨晚（26日）尾場，大批粉絲冒雨現身中環海濱活動空間捧場，氣氛相當熱鬧，就連賭王千金何超蓮、何超雲與未婚夫Douglas亦躋身人群中淋雨支持，難怪JJ在「多謝朋友名單」上，亦公開多謝超蓮。

適逢JJ今日（27日）42歲生日，昨晚入場時門外派發「生日快樂」長條紙卡應援，演出期間一眾韓國舞蹈員及和音等，齊以不同方法祝壽星仔生日快樂，而結他手更突然彈出生日歌，帶領全場大合唱，JJ發現自己的結他帶上繡有「4點2歲生日快樂」，令他非常驚喜。

甫開場JJ即獻唱《記得》及《木乃伊》等歌曲，又主動提到是晚乃壓軸及「生日場」。他大讚今次演出場地近海相當浪漫，是一個夢寐以求的開騷地方，更笑指知道場外也有人來聽演唱會，所以要求主辦方向場外人士派發螢光棒，十分貼心。

JJ與公司新人蔡宥綺合唱時，二人不禁提起前晚雷暴警告，滂沱大雨中演唱，JJ指當時自己耳朵亦入了水，完全聽不見耳機的聲音。及後他又多謝媽媽的支持：「媽媽、哥哥及嫂嫂也來了，昨晚（前晚）工作人員想帶媽媽避雨，她卻說：「兒子淋成這樣子，我怎能下去？」」

演唱會到中段，JJ自彈自唱《我很想愛他》時，嘉賓兼好友蔡卓姸（阿Sa）突然現身，兩人合唱後即擁抱，寒暄時JJ以廣東話跟阿Sa說：「好掛住你！」，阿Sa則指JJ很搞笑，綵排時竟「反客為主」向她介紹演出場地，打趣指對方變成了香港旅遊大使。阿Sa亦不忘祝JJ生日快樂：「希望你以後每一天都可以身體健康、很開心、甜甜蜜蜜，趕快找個林太太，香港美女很多，你看我就知道，下面有幾個蠻不錯的。」全場起哄！

阿Sa又指回憶起二人在台灣跑通告的日子，兩人的合唱歌《小酒窩》亦因此而來，阿Sa打蛇隨棍上：「阿嬌（鍾欣潼）拜託我的⋯⋯可以再給我們寫一首歌嗎？」而JJ先是問她們甚麼時候推出唱片，阿Sa即買口乖：「你甚麼時候有，我們就發片，靠你嘞！」JJ即口頭答應，更笑言已經在舞台上「被邀請」過很多次，阿Sa笑說：「你看你有多厲害！」

Encore環節時，JJ自彈自唱多首經典作品包括《學不會》、《第幾個100天》及《不流淚的機場》等，而他再唱《一千年以後》時突然走落台與粉絲握手，歌迷蜂擁而上，場面混亂，幸而有驚無險，他最後更向觀眾承諾「相信好快會再見」。