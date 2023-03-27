復活節親子樂　玩到癲買到爽

想緩解Monday Blue梗係要期盼美好的假期啦！數數手指還有不到兩周的時間就迎來復活節的4天小長假，不打算計外遊的話，就要搵定本地假日好去處。尢其是家有小朋友的就更加要諗定節目給他們放電、玩餐飽！

創科遊樂島

為小朋友準備的活動，最好能做到「寓教於樂」！香港挪亞方舟由4月1日至10日（逢星期六、日及公眾假期）將推出「智潮復活島」特別活動。屆時會召集一眾大小潮玩族，活用創科智慧，解鎖一連串融合S.T.E.A.M元素的嶄新任務。當中包括「激智無人機挑戰賽」（4月7日至10日）、「記憶棉花糖」及「回收塑膠轉化成3D可動模型」等，同時又可參加「掃」碼彩蛋尋寶樂，贏取精美禮品。活動期間更設門票買2送1優惠，每購買兩張門票即獲贈10張遊戲券及1張尋寶卡以參加部分活動，大家萬勿錯過！

彈跳嘉年華

如果想畀小朋友盡情放電的話，荷里活廣場與新加坡大型親子遊樂中心Kiztopia合辦的全港首個室內Jumptopia樂園「Jumptopia Easter Carnival復活節彈跳嘉年華」會是個不錯選擇！因活動期間（即日至4月16日），廣場中庭會變成近8,000呎的躍動派對基地，設施包括全球獨家登場的「Raby Easter Pool復活兔波波池」、6米高金熊生日蛋糕造型彈床城堡「HARIBO Goldbear's Birthday with Honey愉快的金熊生日派對」及「Bell's Chocolatier Café巧克力咖啡廳」。VIC會員於推廣期內憑專屬優惠碼於指定平台購票可享9折優惠，或以低至20積分換領一節入場門票。每日每節入場人數有限，入場人士更可獲得「Jumptopia Easter Carnival 復活節彈跳嘉年華」尊享優惠小冊子一份，於廣場內指定商戶獨享消費優惠，實行讓你和子女玩到盡、買到爽。