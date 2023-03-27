姜濤飛東京現身機場分量十足　同護航鋼條Jeremy相映成趣

姜濤又飛啦！他在本月15日於社交網上載身處機艙疑去新加坡旅行的相片，相隔12日，今早（27日）又偕男圑MIRROR 隊友Jer及Jeremy起程往東京進行拍攝，約有20多位粉絲一早到場送機。

約早上8時25分，三位成員的保母車駛到機場的一號停車場，Jer先行落車，之後就是Jeremy，最後才是孭住大背囊的姜濤，隨行有助手及工作人員打點行李，跟在隊友最後的姜濤臨步入離境大樓前向司機揮手Bye Bye。

3位鏡仔及大班工作人員經特別通道到達離境閘口前，除有主要是姜糖的粉絲等候外，還有約共10名機場人員為鏡仔開路及維持秩序，期間有旅客駐足睇熱鬧，又有人誤會粉絲是送日前「彈MIRROR成員Ian鐘」的新加坡天王林俊傑機，相當攞景。

由於3子及工作人員是乘坐早上9時15分航班飛機，齊齊戴上黑帽及灰色口罩的3子行色匆匆，有Jer帶頭開路，又有Jeremy在身邊護航的姜濤，雖然有點睡眼惺忪，但聞姜糖大叫姜濤時，他亦禮貌地點一點頭又揮揮手手。不過和屬鋼條身形材的jeremy並肩而行，姜濤縱使身穿有瘦身視覺效果的黑衫及黑褲，仍然覺得他「分量十足」，似乎「減肥尚未成功，姜濤仍需努力」，除其身材受注目外，其胸前印上粗口字句「FxxK FASHION」的衞衣同樣搶眼。