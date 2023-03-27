Jisoo人氣示範　大熱眼下胭脂

Blinks請留意！Jisoo作為韓國天團BLACK PINK最後一個推出Solo專輯的成員，據悉首張Solo專輯《ME》將在月底推出，讓粉絲期待不已。最近釋出的專輯預告、寫真照片還引起轟動！除了本來就有着超高人氣，還因為Jisoo的妝容非常精緻獨特，尤其是眼下胭脂的部分，既提升了整個妝容的完整度，又顯得優雅可愛，女生們不妨參考下！

跟住Jisoo易上手

第一波釋出的宣傳照片，Jisoo以一身紅衣搭配翠綠背景，兩個對比強烈的顏色給人一種視覺衝擊。放大Jisoo臉部後，還非常清晰可以看到每一部分的妝容特寫。不同於一般畫在蘋果肌的畫法，眼下胭脂是從眼睛睫毛根部一直延伸，過程中使用同色調的眼影和胭脂配色，雖然不夠日常，卻可顯出個人特色。畫法也很簡單，只需要掌握胭脂畫在眼窩下面，從睫毛根部開始靠近眼睛刷，然後再用刷子往下暈染，呈現出漸變的自然感。另外，胭脂的選擇需要與眼影同色調，還可順便修飾減淡黑眼圈。

新季度胭脂多選擇

今個春夏季，不少品牌推出了新胭脂產品，顏色亦十分誘人！日系的彩妝顏色一向都很適合新手，而且還會設計出對修飾黑眼圈非常友好的粉橙色調，用後有助減輕青色黑眼圈的色調，又能增加元氣感。SUQQU今季推出兩款以寶石為靈感的大理石紋理胭脂PURE COLOR BLUSH，以3種不同顏色混合而成，能營造通透而濃淡相宜的色彩。ALBION則推出由兩種顏色混合而成的自然感胭脂（共有5組配色）。使用時只要取適量於眼睫毛根部輕輕暈開，融入肌膚，或將兩種同色系的顏色疊塗，便能營造出自然美麗的立體妝效。