綠色佳餚　環保「惜」食

日常生活和環保密不可分，除了身體力行減少浪費，在飲食方面，可持續發展的美食亦應大力推廣。大廚在烹飪時，會從食材、不浪費自然資源和對環境不構成破壞等原則下考慮，再為客人烹調出美味的菜式，大家在大飽口腹的同時，也可為地球出一分力。

精選自助餐美食

去食自助餐，大家必被琳琅滿目的美食吸引，香港嘉里酒店大灣咖啡廳於現時至4月30日推出「自然天成」可持續美食自助晚餐，為客人打造從農場到餐桌的體驗。自助餐特色菜會選用酒店自家菜園提供的有機香草和蔬菜、本地有機農場新鮮蔬果和肉類，以及本地可持續海鮮品牌的鮮魚等入饌。當中包括黑松露燒雞、蜜汁叉燒、藍帶芝心豬卷、麒麟斑塊和凱撒沙律等菜式。另外，餐和本地農業品牌合作推出可持續美食專區，打造出綠色健康美食專區、水耕番茄專區，還設有Tomato Catcher夾番茄機，每枱客人可獲自家種植DIY套裝，讓你感受種菜的樂趣。

餐單碳標籤

碳排放對地球有很深遠的影響，你又知唔知自己在吃的食物，碳排放的數據是多少呢？ Mira Dining旗下的2間餐廳，會於主餐牌加入碳標籤，以低、中、高碳排放作標示，讓客人一目了然。唐述廚藝總監周世韜師傅指會在設計餐單時減少碳足跡，在烹調放式上會選用本地食材和減低碳能源的使用。近日師傅全新設計的三鮮雞油花雕蒸馬友，選用本地魚獲配本地蝦乾、銀魚和小魚乾提味，屬低碳中菜。至於時尚素食餐廳JAJA一向以繽紛素食作賣點，如Living Maki Platter用大樹菠蘿、牛油果和糙米等製作，也屬低碳之選，在品嘗美食的同時，大家也可多了解減碳的情況。

清新海鮮

可持續發展的食材有好多選擇，海鮮就是其中之一。IKEA在這個3月以可持續發展為主題推出3款菜式。當中有使用MSC或ASC認證的海鮮，以及友善飼養雞隻及非籠養雞蛋 入饌，青檸香草燒鱸魚柳配杧果莎莎及薯仔，魚柳以香草等醃製烤焗，清鮮肉嫩。松葉蟹肉意粉配明太子忌廉汁，鮮甜Creamy。蜜糖火腿蛋薯仔沙律選用非籠養雞蛋，作頭盤最好不過。吃過飯後，去美食站品嘗香芋新地窩夫杯伴芋泥、芋圓地瓜圓及仙草或香芋新地筒作甜品，夠晒完美。