楊丞琳讀錯品牌名風波未了　突晒「愛的視角」相爆大喜訊

台灣「可愛教主」楊丞琳與內地歌手李榮浩結婚後，兩夫妻經常隔空放閃，日前李榮浩在社交網發文預告「大事發生」，曝光了巡迴演唱會的消息，而楊丞琳也現身演唱會為丈夫打氣，更表示：「演唱會也會帶到台灣喔，期待一下吧！」並親揭喜訊。

楊丞琳日前獲邀到歐洲睇騷，然而在受訪時，她介紹自身穿搭卻頻食螺絲，接連讀錯2次更含糊帶過並扮冇事，即引起網民熱議，不少網民紛紛抨擊她：「不敬業！」

不過，楊丞琳似乎並未受到言論影響，前日(25日)在社交網寫下：「恭喜首演大成功！」原來昨日（26日）是李榮浩巡迴演唱會的首場演出，楊丞琳不僅親自到場力挺，事後更晒出愛的視角照片，並窩心寫下：「場時真的好激動，好為你開心。演唱會很好看，你的用心全都體現在演出中了，相信到場的觀眾也能感受到。」

此外，更於貼文之中寫下：「演唱會也會帶到台灣喔，期待一下吧，祝你們都有一個美好的夜晚！」更親揭：「我的（演唱會）會比他的早帶給你們！」的大喜訊，讓許多歌迷們相當期待，紛紛留言：「期待演唱會重啟」、「期待姐姐的演唱會早日回歸，讓我們一起為丞琳打call」、「期待賢伉儷的台灣場。」