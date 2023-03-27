鍾雨璇着低胸婚紗贏晒　自爆易肚脹被誤認大肚婆

歌手鍾雨璇（O3），練樂儀及女模馬溱禧（Heily）出席婚禮市集揭幕禮活動，其中O3的低胸魚尾婚紗最性感，大晒強勁事業線，她表示：「其實我嚟換衫時，大會畀我嗰件係大Deep V仲性感，我睇到都呆咗，我話我排骨胸着唔到，先再換依家呢件畀我咋。」

和音樂人男友拍拖6年的她，其夢想婚紗是闊身款，因天生易肚脹，更自爆瘀事：「我一食嘢就肚脹，試過着貼身衫去搭港鐵，放鬆全身撳電話，點知有個男人讓位畀我，我都照坐啦，唔同人解釋啦，唔通講畀人聽我個嗰係肚腩咩。」問到身穿婚紗可恨嫁？她就笑言冇錢，呻之前疫情時，生活甚艱難：「冇騷做，依家個市好啲要儲吓錢先，不過我唔恨嫁有錢人，因為男人有錢就會養多幾個女朋友。」

她更謂結婚時亦不用大排筵席，只要擺幾圍向父母交代便可，望將來結婚，希望可以有live band在場過唱歌癮，但男友就不用獻歌喉：「啲人以為音樂人一定識唱歌，其實我男友係魔音，聽到人淪陷，佢唱歌只係用嚟娛樂我。」

而Heily上月下嫁物理治療師男友時，只舉行簡單的雞尾酒會：「因為擺酒好多傳統儀式，由朝到晚會好攰。（幾時生BB？）未計劃住，因為好大責任同埋要用好多心力去教育佢哋。」又稱老公的物理治療診所剛開業，要以事業為先，但不會到診所做護士：「要專業人士先做到，不過老公都幫我做物理治療紓緩痛症，有手做同機做嘅，（畀老公做治療時摸勻全身？）間中都有嘅。」