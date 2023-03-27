【大阪旅遊】新月台開放 關西機場45分鐘直達梅田
2023年03月27日 15:03
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大家飛大阪關西機場，若出市區，去難波便會乘搭「南海電鐵」， 如去天王寺、新大阪或京都，則通常選乘最快的「JR西日本關空特急HARUKA」，但如乘它前往梅田，便得在新大阪站轉車，車程要花1小時以上。但自3月18日起，JR大阪（梅北地區）站開放了全新的地下月台，旅客乘搭關空特急HARUKA已可直達梅田，車程也縮短至45鐘，而且每天來回班次各30班，約半小時便有一班。https://www.westjr.co.jp/global/tc/travel/shopping/access/train.html
除了省時，如前往日本環球影城或神戶，在大阪站轉車也更為方便。此外來往大阪與和歌山的「黑潮號」特急列車，也會停靠大阪站新月台，去和歌山亦更快更方便。
全螢幕式月台門
因應2025年大阪世界博覽會將舉行，是次大阪站新月台也使用了全新的全螢幕式月台門，它除了有搶眼的大螢幕，最特別是它可配合不同車種不同的車門位置來開門，這也算是世界首創技術。
人臉辨識檢票閘口
為配合大阪車站北側「梅北區域」即將開放，位於地下一樓全新車站已正式使用，車站新增了不少新設施，包括有巨大投影技術影像，及極具話題的人臉辨識檢票閘口，現階段雖然只限已登記之JR西日本工作人員使用，但一般旅客仍可持日本交通IC卡「嘟」入閘。另外車站也設有AI人員諮詢服務，如有疑難，不妨試試AI能否幫你。