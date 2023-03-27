趙學而為4月個唱落力綵排　獲送生日驚喜勁感動

歌手趙學下月復活節於灣仔伊館和香港業餘管弦樂團舉行音樂會，日前在綵排期間，指揮家蘇潔明（Moon）跟一眾樂手為即將月尾生日的學而炮製驚喜慶生，本月底就生日的學而在當晚綵排中途，獲樂手們突然合奏送上生日歌，更獻上印有演唱會海報的蛋糕，令她相當感動：「呢個係今年第一個生日蛋糕，真係好驚喜，永遠最開心嘅，係開工期間有人為自己慶生。」學而又笑指較早時不該吃小食醫肚，應留肚享用蛋糕。

之前一直在家練歌的學而，當天跟全體樂手第一次一同綵排，她坦言心情緊張，但演唱《輸給戀愛的女人》、《誰明浪子心》等經典作時，已跟樂團相當合拍。她說：「今次開騷超級緊張，始終同樂團合作不容有失，心理壓力較大，同以往合作開騷嘅演唱會樂隊唔同，第一次同咁多樂手合作，既緊張又開心。」

她又提到一宣布開騷就有歌迷急不及待在網上點歌，她指今次選曲花了不少心思：「其實每一次開騷，歌迷都會喺我社交平台點歌，難得今次同管弦樂團合作，舊歌方面希望帶來新感覺，我又會翻唱其他歌手歌曲，有啲超級老歌，亦有近一年先推出嘅新歌。」正因如此，她指最大壓力是背歌詞，笑言記性愈來愈差，就連部分自己作品的歌詞都不記得。

阿Moon就相當滿意學而和樂手們的綵排表現，她說：「今次曲目主要由學而挑選，感覺似係佢考驗我，因為我要諗點樣編曲，希望跟過往佢喺唱片嘅演繹有啲不同，尤其我哋樂團有唔同嘅管弦樂器演奏，長笛、大小提琴等，想觀眾有唔同感受。」而學而提到生日願望，今年只求身體健康，只要健康甚麽都做到，就如今次在疫情後開騷，大家都毋須再戴口罩，期待見到歌迷反應。她更希望有機會開Part 2