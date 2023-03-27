卡通聯乘限定店　仲有超多周邊產品換購

很多卡通及漫畫角色都有一定捧場客與粉絲，好似近年大熱的《SPY × FAMILY間諜家家酒》最迎就與便利店大玩Crossover，旗艦店變身期間限定的打卡熱點之餘，仲推出多款周邊產品；而日本人氣貓咪卡通角色mofusand亦與牛肉飯專門店合作，變身限定店設多個打卡位及多款聯乘精品呢！

人氣特務可愛之選

近年人氣超強的《SPY × FAMILY間諜家家酒》早前與OK便利店合作，推出全港首個聯乘精品換領活動，於即日至4月12日期間推出共20款精品加埋9款日本直送產品，包括4款實用月曆卡和4款特別造型貼紙；消費滿指定金額可換購鎖匙扣、黑色水筆、A4文件夾和內附可愛圖案的A5筆記本，仲可以於品牌網購平台上選購角色立牌。而由日本直送的周邊產品則有公仔掛飾、文具精品、糖果食品等；粉絲又點可以唔瘋狂「集郵」呢！此外，品牌的銅鑼灣旗艦店更變身期間限定打卡熱點，二樓設置有經典場面相片展及巨型安妮亞家庭角色立牌，

超強療愈小貓咪

眼仔睩睩萌爆貓咪素來甚得女生歡心，而喺日本的人氣貓咪角色mofusand，由當地插畫家ぢゅの所創作，以可愛溫柔的畫風擄獲粉絲歡心，最近與吉野家合作，品牌將多間分店變身成限定店，設有多個打卡位之餘，仲推出一系列萌氣十足的聯乘精品，包括便當袋、餐墊、玻璃杯及硅藻土吸水杯墊、筷子及野菜煎雞丼/金菇牛肉卷造型的造型公仔，每款都與品牌美食作聯乘，可愛度滿分。大家只需消費滿指定金額或以上或惠顧南蠻炸雞丼套餐，即可以優惠價換購指定聯乘精品（數量有限，換完即止）。