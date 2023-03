楊紫瓊奧斯卡慶祝Anya Taylor-Joy同Ariana Grande到場

馬來西亞華裔女星楊紫瓊早前憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)成為《奧斯卡金像獎》首名亞裔影后,她昨日(26日)於英國倫敦酒店舉行盛大慶祝派對,除了有法國富豪未婚夫托特(Jean Todt)陪同,她還邀請影壇新舊拍檔出席,包括曾於2016年電影《Morgan》合作的英國女星Anya Taylor-Joy,以及將於《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz)前傳歌舞劇《邪惡壞女巫》(Wicked)改編新片合作的美國女歌手Ariana Grande與英國女星Cynthia Erivo,場面星光熠熠!

楊紫瓊穿上連身晚裝裙現身,多人大合照時Ariana與Anya分別在她左右,Anya攬住楊紫瓊的腰,Ariana將頭放在楊紫瓊膊頭上,楊紫瓊又拖住Cynthia的手,非常親熱!另外,楊紫瓊又攬住Ariana與Cynthia一起合照,Ariana擺甫士閉眼錫向楊紫瓊的唇,楊紫瓊亦嘟嘴回應。派對中還有英國女星 Alice Eve、英國名模娜奧美金寶(Naomi Campbell)、《邪惡壞女巫》美國華裔導演朱浩偉與美國電影監製謝利畢咸馬(Jerry Bruckheimer)等。