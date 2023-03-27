視帝陳山聰擔心被裁員：世事難料！

藝人陳山聰與劉穎鏇（Tiffany）今日（27日）為無綫劇《隱形戰隊》宣傳，活動上播出山聰為Tiffany拉筋的花絮，兩人受訪時表示該場口講兩人開始互生情愫，非常好看。講到劇集收視不俗，山聰稱《隱》劇暫時是今年最高收視，感謝觀眾及網民支持：「雖然呢套劇同《超能使者》嘅班底差唔多，而且播出時間接近，但回響好好，成績比《超能使者》更好，所以拍得幾辛苦都係值得，多謝台前幕後人員。（但公司剛剛裁員。）每間公司都會有呢個情況我都喺公司20年，經歷高高低低，好多人走咗又返嚟，希望疫情過去，公司穩步上揚，可以有好消息請番啲同事。（識嘅幕後有冇受影響？）我唔知，我剛由外地返嚟，暫時未收到消息。」被指他無須擔心被裁時，他呆一呆說：「吓！畀你嚇一嚇，世事難料，我暫時都OK，我人工好低，而且仲有好耐 約。（你係視帝唔會畀人炒。）咁我都仲拍緊新劇，暫時仲有工作。」

另外，講到Tiffany 在劇中經常以小背心登場，她笑言已經麻木：「因為劇中太多唔同顏色背心，拍攝時擔心着錯色唔連戲，睇吓集唔集得齊彩虹色。」山聰提意對方可以做一個時裝品牌專門推出小背心，應該相當受歡迎。