新派耳機鬥特色　有款有超強降噪？

近年數碼市場變化最大的產品，既非電腦也非手機，而是真無線耳機，不但技術愈來愈進步，參與廠商也在持斷增加，最近又有幾個新型號值得留意！

簡約強勁降噪

Nothing上代Ear(1)震撼市場，第二代Ear(2)沿用標誌性透明外殼，並在耳柄加入「NOTHING ear (2)」數碼字樣，外觀繼續簡約有型。耳機採用雙腔體設計，配以重新打造的11.6mm可自訂式隔膜單體，有助提升聲音清晰度，同時呈現深沉的低頻及透亮的高頻聲音。另一賣點是主動降噪技術，透過3個麥克風搭配AI降噪演算法，濾除超過2,000萬種雜音，效果達到40db，其自動調整模式更會因為環境調整降噪等級。

一如上代，Ear(2)也可配合Nothing X App使用，例如進行快速聆聽測試；建立專屬的個人化聲音設定檔；調整等化器；以及啟動LHDC 5.0轉碼器，以1Mbps的速度傳輸24bit/192 kHz頻率的高清聲音等。在關閉主動降噪情況吓，播放時間長達36小時，而快速充電10分鐘就用到8小時，並支援2.5W無線充電。

蛋形名廠調音

UZURA來自日系無線耳機品牌AG，3D蛋形設計佩戴舒適，共有黑、葡萄酒、寶藍、薄荷、藍月亮、沙色、珊瑚7色選擇，而耳機與充電盒均經過粉雪塗層處理，抗污抗皮脂，清潔相當容易。調音由日本音響名廠final負責，音色偏向平均，適合聆聽流行樂與電子音樂，另具備通透及降噪模式，用戶可自由在兩者間切換。耳機本體工作最長8小時，附帶耳機盒延長至22小時，惟留意它沒有專用App，所有指令要經觸碰下達，操作要時間適應。

長氣太陽充電

真無線耳機普遍經Type-C或無線充電板充電，Urbanista Phoenix破天荒對應太陽能充電，其耳機盒內置Powerfoyle太陽能電池，能為耳機帶來34小時電量，而耳機本身亦夠播放8小時，加起來可謂超級長氣！耳機另內置10mm動態單元，對應IPX4防水及消噪技術，並兼容SBC及AAC音樂格式。專用Urbanista程式用途多多，例如檢視太陽能充電情況、切換音樂模式、創建個人設置、開啟語音助理等。