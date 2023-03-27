唐詩詠生擒馬國明激吻：場戲即興加嘅！

藝人唐詩詠今日（27日）出席無綫劇《隱形戰隊》宣傳活動，現場播出詩詠生擒馬國明的激吻戲，看到現場觀眾嘩嘩聲，未有現身宣傳的馬國明被陳山聰，笑指他遭被未婚妻湯洛雯鎖在家中，有人笑言馬國明家中電視應該已被打爛了兩部，詩詠謂該場口是監製即興加的，相信這是馬國明最後一次拍這類場口，呼籲播出時網友不要Tag對方。

詩詠受訪時表示該幕激情戲可算是她入行以來最大膽，之後應該不會再拍：「以前覺得呢啲場口只係美劇先有，估唔到無綫都拍到。開頭係激烈啲，由門口錫到枱再上床，除咗激情，所有位置都要好準確，我同馬國明拍攝時都盡量唔想NG。我諗佢以後都唔會再拍呢啲親熱戲，其實我都少拍呢類戲，唔係我專長，交番畀劉佩玥，我鍾意拍啲溫情戲，愛情動作戲係好難拍，唔好搞我。（會唔會為電影破例？）唔知道，視乎到時情況。」

已離巢無綫的詩詠透露最近忙煲劇及享受生活，早前剛與爸爸到了日本旅行，正計劃稍後與江美儀一齊去日本跑步，被指生活中尚欠另一半，詩詠指要慢慢來：「可能去到日本會好似吳業坤咁搵到另一半。（係咪唔限地區？）首選亞洲區，最緊要溝通到，同唔好有太大文化差異。」