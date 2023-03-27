蔡思韵人生經歷如新戲　細個父親去世唔識喊

陳心遙監製、曾憲寧首次執導的《燈火闌珊》於4月上映，並由蔡思韵（Cecilia）、張艾嘉、任達華及周漢寧合演，戲中「彩虹」Cecilia面對飾演其父「鑣叔」任達華離世時，表現麻木，全無感覺，原來Cecilia本人的經歷跟角色一樣，在年幼時父親已離世，跟「彩虹」一樣哭不出。

Cecila說：「我細個嘅時候，爸爸過身我都係冇眼淚，我都疑惑，自己點解唔喊？唔錫爸爸？嗰陣我繼續同其他小朋友一齊玩，表現得好開心，直到幾個月後，發夢夢到爸爸，個情景係佢買生果返屋企，一個好平常嘅生活片段，但我醒咗之後，係咁喊。」她續說令她感到很不可思議的是，在面對巨大創傷時，人會有意想不到的表現：「你以為一定喊餐死，但其實可能會麻木、逃避、反應唔到、好驚唔知發生咩事，就好似我同『彩虹』咁。」

首度和張艾嘉合作的Cecilia，說十分珍惜這次機會：「張姐雖然係一位前輩，但對待我哋新演員就好似對待一般專業演員嘅態度，我哋有意見，佢又唔會當我哋係細路，會一齊傾，完全感受到演員同演員之間嘅交流。」而Cecilia更化身成為小影迷，常向張艾嘉請教昔日製作時的細節：「我好鍾意《心動》呢套戲，特別問佢片中嘅細節，想知佢同演員之間點樣互動，例如問佢：『你點導佢㗎？你教佢做還是佢自己諗到㗎？』佢俾我嘅答案，就好似知道一啲自己鍾意嘅戲嘅幕後花絮，興奮之餘，亦有種偷師嘅感覺。」