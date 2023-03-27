AGA休息半年推新歌　散發歌姬魅力突破自我

歌手AGA（江海迦）放完悠長半年大假，終於重投工作，早前飛到日本拍攝新歌《MIZU》MV，雖然短短一星期行程，但每日二十多小時日以繼夜的拍攝，大部分時間都在零度與負二度的寒冷天氣下進行，完成拍攝後，AGA也禁不住笑說：「下次必須強烈要求導演要在夏天拍攝MV！」

《MIZU》MV故事從繁忙的涉谷十字路口展開，歌姬身份的AGA，與演繹她粉絲的男主角相遇，這是一個講述星星與凡人相遇的故事。她穿上時裝設計師Kev Yiu用了超過100,000顆水晶點綴，營造出閃亮幻彩迷幻電子圖案的貼身長裙，於日本過百年歷史的傳統歌舞伎舞台上表演，散發歌姬魅力，意態迷人。另一個場境是透出水影的古老日式和室，AGA穿上另一套為她度身訂造的日式和服斗篷，配搭仙鶴刺繡連衣褲翩翩起舞，突破自我。

MV男主角飾演AGA的粉絲，在街頭看到《AGA Gaia Live》演唱會海報，又在家中看着她《So Called Love Song》專輯，幻想自己化身AGA在起舞，渴望成為像她一樣於舞台上閃亮的星星；誰不知在舞台上發光發亮的歌姬AGA卻渴望變回平凡人，在於夜闌人靜的新宿街頭無拘無束地跳舞，自由自在地活着。

她指每個靈魂都在尋找生命中缺失的部分，MV中兩個角色來自同一個靈魂，墮落凡間分裂成兩個人，如「雙生靈魂」般存在，各自經歷著看似相近卻又極端的軌迹。有說羽毛是天使與人聯繫，男主角於草地上跳舞時的羽毛扇，是以AGA歌曲的琴譜製作，代表着對她的愛與欣賞，也是製作團隊別出心裁的巧思。MV最後一幕，男主角在街上跳舞時發現了一片藍羽毛，並與正駕著車的AGA相遇兩個，雙生靈魂終於遇見。