中年好聲音︱李佳最高分獲MVP　丁文俊被淘汰

無綫大熱節目《中年好聲音》昨晚（26日）進入十強激戰回合《煇黃經典》，來自上海的李佳憑獻唱《上海灘》獲得全場最高分87分，並獲得回合MVP，以12分累積排名分領先，十強首位被淘汰的參賽者是丁文俊。評審張佳添大讚李佳：「因為好難唱得好過原唱，你做到八成，呢個唔係批評，係讚美，八成係very good。」周國豐則分享葉麗儀當年灌錄《上海灘》小秘密：「有啲分係畀你夠膽死，嗰時葉麗儀淨係唱『浪奔浪流』呢四個字，喺錄音室都唱咗兩個鐘，淨係四個字都可以唱死人。」

另外，首度在節目中獻唱廣東歌的龍婷，其標準咬字讓評審喜出望外，伍仲衡說：「我好想睇你揀錯歌，我好想睇你唔柔情，你今日完全係交到功課，最重要係你唱到個畫面，你唱個火字我感覺到係燒緊，直情感覺到有火，你個火字真係唱得好穿透到，你話你廣東話唔得，你唔講我以為你香港人。」至於支嚳儀獻唱《愛定你一個》時台風一流，獲張佳添大讚：「呢隻歌係考你音樂感、個人風格、魅力同showmanship，呢度每樣嘢你都合格有凸。」

首位被淘汰的丁文俊唱《網中人》，獲得75分成全場最低分，更被舒文批他唱歌欠缺大細聲及層次，丁文俊笑指「賺咗好多」：「上年我49歲，我同自己講要挑戰自己，本來想送六嚿腹肌畀自己做生日禮物，但依家都仲係未有。最終係突然有呢個比賽，我就決心參加呢個比賽，好彩有參加到，我覺得賺咗好多，尤其後面嗰班參賽者。其實我真係好鍾意音樂，音樂係我生命嘅初衷同動力。」