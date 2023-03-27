鄧麗欣登上遊艇出海拍攝代言　自豪好犀利冇暈船浪

剛剛到柬埔寨進行慈善探訪的鄧麗欣（Stephy），日前為代言的醫美品牌拍攝代言，當日她與工作人員登上遊艇出海拍攝，雖然當天風和日麗，但風勢非常強勁，令遊艇不斷搖晃，她說：「架船搖得好犀利，我冇暈船浪，但我化妝師就要食暈浪丸，不過嗰日都幾難忘，因為真係幾凍，我條裙仲要好薄同露背，着咗好似冇著咁，好在工作人員有準備暖包同薑茶畀我。

大隊先坐遊艇出海，之後要再駁小艇，到一個人煙稀少的石灘繼續拍攝，更必須在水漲前完成所有鏡頭，即使Stephy整天被強風猛吹，但專業的她，面對鏡頭時仍能做出導演要求的寫意、舒服效果。為了在拍攝時提升皮膚狀態，開拍前她除了控制飲食，每晚勤力敷面膜。剛踏入四十歲的她，指成日被問到凍齡問題，她說：「為咗皮膚保養，改變心態都好重要，當你人生累積到一定經驗、自信，令自己喺唔同嘅工作領域可以發揮到最好嘅狀態，可能呢個就係我凍齡嘅秘訣。所以工作上，我唔會規限自己，希望可以不斷進步，無論咩類型嘅工作都想嘗試，盡自己努力去表現畀大家睇，希望觀眾可以期待我新嘅蛻變、新嘅突破。」

由歌手轉型成為演員，Stephy口中的不斷尋求突破，未知有否包括「重操故業」。去年她曾驚喜現身張敬軒的個唱做嘉賓，事後坦言令她重拾做歌手的感覺，問她復出計劃進展如何？她說：「因為時不時都有fans問我，究竟你幾時唱番歌，畀番個交代佢哋，呢件事我一直有擺喺心裡面，但我希望搵到一個好嘅timing，而呢個timing，我覺得愈嚟愈接近，係會實現嘅，只係我唔敢講實幾時，但呢件事，值得大家期待。」