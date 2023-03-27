被指單親影響感情觀　Winka反擊：唔好講到我家庭

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）近期單飛出歌，她指新歌講愛情，令自己有所反思，更自爆已跟拍拖6年的圈外男友分手，不過二人仍然是朋友，而男方亦繼續出任歌迷會會長一職。分手原因是彼此步伐有偏差，既然已愈行愈遠，倒不如乾脆分手，脫離「相對無言」的痛苦！

最近有網民指Winka早前訪問提起「Pre-拍拖」這個概念，她直言覺得可以一試，並表示：「我聽人講過有Pre拍拖呢樣嘢，喺真係拍拖前我哋可以做拍拖嘅嘢，透過咁樣了解你拍拖嘅模樣，再決定同唔同你一齊。我哋可以好專一咁了解對方、相處、拍拖，但未必真係拍緊拖。」

同時有不少網民在其社交網下留言以「單親家庭」這件事攻擊她，Winka就表示：「你話單親家庭嘅意思係？」她隨即轉發對方留言兼強調：「鬧還鬧啊，唔好講到我家庭嗰邊先！單親家庭有咩問題呢？你又明咗啲咩呢？」

對方其後再回覆，說自己覺得Winka會有「Pre拍拖」想法是基於她在單親家庭成長，留言：「我諗緊點解你會講得出Pre拍拖呢個概念，可能你喺單親家庭長大，對感情有咁嘅價值觀啩。」Winka澄清：「Pre拍拖其實即係進入一段關係前，曖昧了解中嘅階段嘅意思，你拍拖唔會冇曖昧嘅過程吧！了解咗先再決定一唔一齊嘅過程中，一定會好有好多嘅傾密偈同出街行街食飯！真心！呢點我都認係我講得衰！」

此外，Winka日前明明在限時動態貼出經理人Wing力撐自己的對話圖，卻很快刪帖，再被該名網民抨擊：「唔好覆啲唔覆啲！」Winka好有耐性地解釋：「只係我諗諗吓，又覺得怕連累到Wing會畀人鬧，所以就Del了！不過你係咁捉住呢點講，我都覺得可以回覆一下。」