秋成勳快閃香港吃喝玩樂：叉燒係我食過最好味！

韓國格鬥選手秋成勳早前快閃香港100小時，渾身肌肉睇得又打得的他，想拍港產動作片展示實力，憑體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）而人氣急升，自嘲只是一個愛做運動的普通大叔，都會送花氹名模老婆，浪漫招式勝在橋唔怕舊。

自從真人騷播出後，47歲的秋成勳火速爆紅，早前他來港出席高球活動，又應旅發局邀請，作香港一日輕旅行拍攝，包括遊電車河、做西裝、酒吧Happy hour和打邊爐，行程相當豐富。秋成勳對上一次來港是7年前，首次在港打高球的他相當享受，讚維港美景優美，美食吸引，希望日後能多來幾次。他稱在日本吃過標榜為港式的美食，但跟香港吃到的風味無得比：「香港的叉燒是我食過最好味的叉燒。」笑言來港幾天肥了少許。平日他嚴控飲食和運動，只吃高蛋白質肉類增肌，每日凌晨起身便做運動，以重力訓練為主，將來若在港舉行粉絲見面會，他希望跟粉絲一起做運動：「我予人形象好強，其實只是一個鍾意做運動、普通大叔無分別。」

他透露名模老婆矢野志保和女兒小愛亦有同行，問他是否浪漫老公？他皺一皺眉笑說：「不肯定，不過之前老婆33歲生日，覺得送33枝花太少，最後買了330支，老婆話好浪漫。」此行也會給太太送禮物？他爆太太突然要求他送手錶，笑言也嚇一跳。他又表示有興趣參與香港動作片，有機會也想跟香港的格鬥運動員交流，也期望能參加下一個挑戰體能的真人騷。