傳MIRROR分組吸金　姜濤率「雙J」飛東京接秘密任務

男團MIRROR人氣王姜濤偕隊友Jer和Jeremy啟程到東京，即惹來會合趕拍英皇新片《盜月者》中的Anson Lo及Edan之揣測，但據知「姜濤小隊」此行另有秘密任務，而有傳未來12子會繼續「分拆上市」，以確保首齣集齊全隊的新片《12怪盜》物以罕為貴。

人氣男團MIRROR的3大「上弦」包括Anson Lo、Edan及以特別身份客串的姜濤齊參演英皇電影《盜月者》，而早前在活動上已預告將飛抵日本的姜濤，昨晨偕隊友Jer和Jeremy啟程到東京，惹來3子會合早已在當地趕拍《盜》片的Anson Lo和Edan之說，不過由於此行相當保密，故相比以往必有逾百人淪陷機場的墟冚場面，今次只得20多位鏡粉齊集離境大堂送機，不用再受人逼人之苦。

約早上8時25分，3位成員的保母車駛到機場的一號停車場，Jer先行落車，之後就是Jeremy，隨行有助手及工作人員打點行李，孭住大背囊的姜濤最後落車，臨步入離境大樓前向司機揮手Bye Bye，十分有禮。在3位鏡仔經職員通道到達離境閘口前，除有鏡粉外，亦有旅客駐足湊熱鬧，期間有人誤會鏡粉是送日前「彈MIRROR成員Ian鐘」的新加坡天王林俊傑機，相當攞景。

身形「分量十足」

因3子及工作人員趕乘早上9時15分的航班，戴上黑帽及灰色口罩的3子急步趕入閘，有Jer帶頭開路，又有Jeremy在身邊護航的姜濤，未知是太忙無暇剪髮，還是欲以劉海遮睡眼惺忪，見他頭髮長到插眼，樣子趣怪，慶幸聽力十足，聞姜糖大叫姜濤時，他即禮貌地點頭又揮手。

近期正積極減肥的姜濤，估計早前遊新加坡時，一度把持不住，胃口大開，當他和屬鋼條身形的Jeremy並肩而行時，縱使身穿有瘦身視覺效果的黑衫及黑褲，仍然覺得他「分量十足」，似乎「減肥尚未成功，姜濤仍需努力」，除其身材受注目外，其胸前印上字句「FxxK FASHION」的衞衣亦很搶鏡。

據知姜濤今次日本之旅不是趕入《盜》劇組，而是另有特別任務，有傳是參與廣告拍攝之類的工作。而事實上，傳MIRROR所屬MakerVille對12子的工作安排有新策略，除對鏡仔的發展有莫大助力才別作考慮外，若要全體隊員登場則要「價高者得」，否則各成員將分拆不同「組合」上市，除可確保由MakerVille製作，以全體隊友首度合演掛帥的《12怪盜》夠獨家外，亦可力谷賣座力。

實行「肥水不流別人田」的MakerVille，已安排日內返港的Anson Lo、Edan，還有Ian出席本月31日假主題樂園舉行的卡通人物品牌活動，而Anson Lo、Edan於5月14日再孖Jer及姜濤飛抵馬來西亞出席音樂節，同場還有林宥嘉及S.H.E成員Hebe，而13日則有羅志祥、周柏豪及陶喆等歌手。

Anson Lo日本街頭開騷

目前身在日本拍攝英皇新片《盜月者》的MIRROR成員Edan及Anson Lo，不時在社交平台分享拍戲日常，Anson Lo不但透露接近早上6時才睡外，更趁拍戲空檔開騷！日前自爆因拍戲要「大聲嗌」致聲沙的他，分享在街頭唱《永順街39號》的短片，並留言稱「放break練歌」，片中他的聲線已回復，未有聲沙，唱畢後更做勝利手勢，他說：「Anson Lo迷你演唱會日本版，免費的！」而他更拍下攝影師唱其名曲《Money》。至於自爆在清晨約6時半才睡的Edan，則分享敷面膜及吃雪糕的照片。