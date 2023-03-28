【是日通勝】

農曆閏二月初七

癸卯年 乙卯月 乙酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：破屋、壞垣

忌：栽種、除服

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：6、16、26

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：愛情事業兩得意，可放膽追夢，勿浪費時光。

金牛座：勉強無幸福，處理感情問題時勿再自欺欺人。

雙子座：判斷力差，投資要審慎，心急易墮騙財陷阱。

巨蟹座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

獅子座：貪字得個貧，謹記知足常樂，以免因小失大。

處女座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天秤座：天無絕人之路，就算身處逆境也應保持樂觀！

天蠍座：小心駛得萬年船，謀事謹慎一點就沒有問題。

人馬座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲得啟發。

山羊座：交行貨心態要不得，謀事未盡力難取得佳績。

水瓶座：運氣不佳，務必振作，以免壞影響不斷擴大。

雙魚座：幸福要靠自己爭取，守株待兔難獲愛神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 財運旺

（跌）兔 壓力大

鼠：心浮氣躁，行事衝動，易招惹是非紛爭。

牛：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

虎：財運下滑，投資易失利，虧損風險高。

兔：是日沖煞，工作量暴增，身心吃不消。

龍：貴人關照，做事如魚得水，手到擒來。

蛇：做事有條理，遇到棘手問題也不慌不忙。

馬：偏財旺，但謹記長賭必輸，不可沉迷！

羊：勿試圖取悅所有人，人不可能面面俱到。

猴：獲財神眷顧，投資易有斬獲，勿失良機。

雞：沒精打采，謀事缺乏動力，生活多阻滯。

狗：易胡思亂想，對各種事情都放不下心。

豬：眉精眼企，能攻善守，職場上戰無不勝。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

元運（下）

上期所講的風水元運要乘時而葬，並非只是陰宅上之選取，陽宅上的選取也是可以參考應用，即乘當旺時間元運而選取特定坐向，以增進運氣。

在計算上，年份分有二元八運及三元九運兩派，雖則有所不同，但都是以一百八十年為準，三元九運的每一元為二十年，二元八運的元運是有長有短的，因其是以八卦之卦爻陰陽而區分。

今次只介紹一下目前的八運及九運上的分別。三元九運的八運是由2004年立春日至2023年，九運是由2024年立春日至2043年；二元八運的八運是由1996年立春日至2016年，共二十一年，九運是由2017年立春日至2043年，共二十七年。

換句話說，明年2024年立春日起，不論二元八運或三元九運都是在九運中，九運基本上是大利坐南向北。

其實，坐北向南都是十分有利，何解？因九運後便是一運，一運利坐北向南，一運是目前九運之生氣方也。

故此，不論陰宅或陽居，在選取南北向都是不俗的，可以作為一參考。