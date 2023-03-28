江嘉敏赴雲頂登台　跳舞拗柴忍痛繼續唱

藝人薛家燕、江嘉敏、曹永廉、麥美恩、黃子恆之前於無綫賀歲劇《黃金萬両》中合作愉快，眾人日前更獲薛家燕帶挈，到馬來西亞雲頂登台。事前他們都做足準備工夫，嘉敏更找來2位好友吳業坤、謝東閔指導，到他們的音樂中心練歌、咬字等，一到埗眾人即捱飯盒並綵排至凌晨，家薛姐更有義氣捱到包尾才綵排，不過大家都表示並不辛苦，更大叫開心好玩。

整晚的表演都相當順利，唯獨是嘉敏穿着低胸短裙及5吋高踭鞋又唱又跳時，投入之際不慎「拗柴」扭傷，專業的她依然忍痛笑住照唱，贏得不少掌聲，但由於現時腳眼腫痛，故她日前返港後表示會去看醫生。嘉敏接受東網獨家訪問時說：「今次好開心，因為係第一次自己唱演唱會，大膽嘗試自彈自唱，觀眾好熱情，佢哋又跟埋一齊唱，又用電話電筒造咗個星台，喺台上唱唱吓真係好想喊！」說到拗傷腳，她指一心想舞台效果好啲，故加入Dancer舞步一齊跳：「嗰下唔知踩到乜，突然拗咗一下，好在冇仆低，都可以繼續唱，本身自己好緊張，但依家好鍾意舞台呢個感覺，希望可以跟住家燕姐，再去多啲登台，繼續唱歌。」不過由於今趟行程緊密，大家一到埗都綵排至凌晨，故沒有外出吃東西，嘉敏謂：「我係第一次飛冇買手信，今次自己心情好緊張，第一晚我都只係瞓咗2個鐘，喺酒店店廁所不停對住塊鏡練舞，希望自己做到滿分。」

而曹永廉受訪時開心表示自2019年到雲頂開演唱會後，已多年沒有到當地，今次觀眾的反應非常熱情，令他們都很開心滿足，阿廉謂：「今次我都唱唔夠，因為時間緊迫，我又臨尾出場，最終都Cut咗啲歌，希望下次可以盡興啲，唱多幾首。」說到行程緊湊大家都沒時間外出，他笑謂：「我喺酒店盡快食咗自己最鍾意嘅嘢，食咗幾餐肉骨茶、叻沙已經肥咗，連件西裝都窄咗。」