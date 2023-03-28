內地男神劉宇寧被爆隱婚　火速開直播認錯

現年33歲的內地男星劉宇寧2018年正式出道成為藝人，但近幾年就以代表作《長歌行》、《說英雄誰是英雄》等及近期與內地女星劉詩詩合作的《一年關山》而人氣攀升。日前的內地影視盛典中，他的粉絲更是最瘋狂，出動他至愛的黃色辣跑應援。

不過，就有內地狗仔爆料，指他於2012年有過一段姊弟戀婚姻，二人更育有一名孩子，於其前妻的社交網中曝光。不過事件爆出後，忙於拍攝古裝劇的劉宇寧即時開直播作出回應，他坦承自己12年結過婚，並且已跟對方離婚，沒有聯繫，但就沒有孩子，為此向公眾、粉絲及女方道歉，更譴責有關方面將女方及其孩子生活照曝光的行為。他更雙手合十道歉，並說:「之前因為我的原因，讓她跟她的孩子暴露在大眾面前，對不起，對不起對不起」。

直播中，劉宇寧愈說愈有火，指儘管照片有打碼，身邊的人一定會認出來，「人家已經有自己的生活，人家過得很好。」他強調自己從未想隱瞞結過婚，但也沒有必要拿到表面上去說，因為說了會給前任造成困擾，因此覺得沒必要這麼做，所有做藝人的收益，對方也沒有受益，反問「憑甚麼要她承受這些呢?」他頻頻搖頭嘆氣，表示會拿出法律手段還別人公道。