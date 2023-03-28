張敬軒被爆秘聞　遊英國隱瞞身份自稱「香港小張」

張敬軒早前到英國舉行演唱會，此行他帶埋父母去旅行，為了讓父母能了解當地文化及觀賞名勝，出發前，軒仔地親自聯絡當地導遊，這位導遊於社交台分享跟軒仔一家的相處點滴，他大讚軒仔私下是位貼心暖男，十分照顧團隊及身邊人，她寫道：「常常幫他的團隊拍照，攝影師拍了他，他便換手幫攝影師拍照，我在導覽大英博物館時，他聽完會再去做翻譯給菲律賓姊姊，真的好貼心。」

除此之外，她又「還原」早前軒仔網晒被張爸爸輪椅轆腳的事發經過，當日導遊帶着軒仔一家導覽倫敦著名景點白金漢宮：「那天爸爸聽我導覽聽得很專心，所以沒注意到輪椅，連人帶椅，輪子輾過軒仔的腳，我大概是唯一的目擊證人。」她又分享軒仔跟張媽平日鬥嘴趣事：「還有媽媽叫他不要再亂買東西，他說：『唉喔，好啦好啦知道啦。』哈哈哈，跟媽媽鬥嘴時跟大家都一樣，軒仔好可愛。」

導覽完後，導遊問軒仔面對巨大壓力時，他怎麼辦，軒仔說：「沒辦法解決啊，只能共存。」隨後軒仔又跟她說一見面她都不知道自己是誰，所以他可以很安心放鬆，導遊表示：「因為他來找我時說自己是來自『香港的小張』，我哪會知道他就是張敬軒！」最後她寫到：「如果我提前知道，我就不會穿得像交通督導員，拜託下次先講一下好不好。敬軒皮膚好好啊！」十分搞笑