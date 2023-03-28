宥勝趁老婆旅遊全天候照顧一對仔女　寫千字文講感受

台灣藝人宥勝早前為太太準備維也納驚喜之旅，當日更全家總動員到機場送機，及後宥勝便擔起「全職奶爸」，於太太出埠期間單拖照顧一對子女，不經不覺已進入第二周，宥勝於社文網寫下千字文，剖白這段身兼母職日子的苦與樂，透露身邊好友較擔心兩個孩子的安危，曾想勸退他，但他仍堅持走下去，幸很快已適應過來：「每個環節已可以縮短或同步進行，煮飯也不會常常在鍋子前乾等。」

不過宥勝也有沮喪之時，表示為帶給孩子不同的幸福感與活力，曾選擇重新分配時間，投入大量心力，就是期待能和孩子真正在一起，甚至為他們打造更棒的學習生活環境，無奈孩子們並不這麼覺得：「尤其當他們不想做功課、家事、洗澡、吃飯時，即使我很努力尋找根本原因，試圖體諒協助，也很盡力的溫柔溝通，但當孩子還是任性的忽略、不滿、強力拒絕，甚至崩潰大喊的時候，我內心會有一種粉碎感，又會內疚自責，我到底做錯了甚麼？」此時令宥勝有程徹底被擊敗感，如同首次創業失敗的痛苦感受。

幸好的是，宥勝預告太太即將返台，意即其單打獨鬥的日子很快就會過去，還笑說：「除非我想不開還要孤軍奮戰，不然相信在兩人聯手之下，這個家的溫暖幸福一定會更豐富有層次。」