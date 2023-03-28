處男騷有張學友加持　馮允謙攬林明禎冇同女友備案

歌手馮允謙（Jay Fung）一連三場在紅館舉行的演唱會《JAYPOP LIVE@COLISEUM 2023》昨晚（27日）圓滿結束，除了Jay的父母、哥哥、弟弟及女友外，不少圈中人亦是座上客，包括李幸倪、許廷鏗、蘇麗珊與男友、黃淑蔓、冼靖峰、陳曉華、周志文、周志康及梁祖堯等。

連續三晚擔任嘉賓表演跳舞的林明禎，表演完後，由Jay拖着從鋼琴走到台上，Jay口窒窒地說：「我好想多謝你，我緊張到講唔到嘢。」明禎表示他可以講普通話，Jay坦言：「但我普通話都唔叻。」隨即轉用廣普說：「多謝你三晚都做我渣邊（嘉賓），我非常喜歡你，你非常漂亮，身體，不是，是心地很好。」引得全場爆笑！明禎多謝對方邀請：「係好特別體驗，好開心，希望下次唔止跳舞，可以一齊唱首歌。」並即場清唱了幾句歌曲《長相廝守》，獲全場鼓掌支持。

除了明禎，「歌神」張學友特別拍片恭喜Jay開個唱，並向一直很喜歡學友的馮爸爸、馮媽媽說：「多謝你哋鍾意我，喺佢面前經常播我嘅歌，令佢鍾意中文歌，呢個好重要，係歌手其中一個功用。恭喜你哋，好成功養育佢成為好體面嘅人，我第一次見佢已經覺得Jay係非常陽光同一睇落去係可付託終身，係好老實嘅年輕人，我想請教你哋點可以教到個仔咁？我都有個女，教成點唔好講，你教我嘅話，我可以做Jay演唱會嘉賓。」

期間Jay感謝家人對他的支持，他稱：「我屋企人畀好多支持我，我最初話入行，父母好大質疑，覺得呢行好難，5年前我好低潮，當時未簽公司又冇收入，爸爸好好，佢今年65歲，佢仍然工作，辛苦做嘢，因為佢擔心我做呢行收入唔穩定，所以爸爸I love you。哥哥第一次睇我做騷，佢放下工作，佢3晚都有來，I Love you。」他續指自己只是一個喜歡唱歌的普通人，但很好彩有公司為他出歌及開個唱，他揚言：「我可以在大家面前唱歌係我嘅榮幸。」但因為音準問題，歌迷卻誤把榮幸聽成遺憾，全場歌迷爆笑，見到粉絲的反應，他才知道自己發音有問題，並謂：「我喺香港咁多年中文都咁差，我會努力學好中文。」

受訪時，Jay表示給自己紅館處男騷70至80分，認為還有進步空間：「覺得跳舞可以跳好啲，韓團舞我由一月開始練，我本身唔識韓文，歌詞係用英文拼音再死記，又唱又跳係有啲吃力，我知道自己跳舞唔好睇，但我好用心去跳，希望粉絲開心。我都鍾意跳舞，但我唔知觀眾鍾唔鍾意睇，但我唔會理其他人點諗。」

提到邀請明禎擔任嘉賓，他稱由公司決定，由於歌曲很浪漫及性感，所以要考慮哪位女星跳舞好看又不嫌棄他，認為明禎十分符合。問到在女友面前與明禎大跳貼身舞，會否擔心女友呷醋：「女友住喺酒店，我冇乜時間見到佢，未有時間坐低傾。（擔唔擔心要跪玻璃？）你哋咁講令我好擔心，我剛做完騷畀我冷靜吓先。（有冇預先同女友備案？）冇，係一個Surprise。女友睇完騷話好精彩，以我為榮，希望佢唔好呷醋，我個心得一個人。」至於學友拍片，Jay坦言事前全不知情，大感驚訝：「我好鍾意學友，爸爸係學友超級超級粉絲，我第一次聽嘅歌就係學友嘅歌，爸爸成日模仿學友唱歌。（學友話下次做你個唱嘉賓？）喺紅館開演唱會係好難，今次難得有期，公司又爭取到，都唔唔幾時有下次，所以我係好珍惜今次機會，我都想好快再開。（暑假再開？）唔知歌迷仲睇唔睇？我好想帶歡樂同開心畀歌迷，呢個係我目標。（下次騷肌？）今次騷咗少少手臂，我會盡量操弗啲。（如果下次開四面台驚唔驚？）第一場一定驚，但我對自己有信心。」