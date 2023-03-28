接受12小時調查　劉亞仁為捲入吸毒案道歉：抱歉令大家失望

韓國36歲影帝劉亞仁上月5日由美國洛杉磯返韓後，因涉嫌非法濫用睡眠麻醉劑異丙酚而被帶往搜身，隔天再到警署受查，其尿液及毛髮先後被檢驗出有異丙酚、大麻、可卡因及俗稱「K仔」的氯胺酮4種藥物及毒品的成分，他原定於上周五（24日）到警方接受調查，但他因為消息曝光而感到有壓力，故向警方協議改期，延至昨日（28日）早上9時左右才到首爾麻浦警署接受調查。

他接受近12小時的調查，於昨晚9時17左右離開警署，他顯得十分疲倦，當記者問他是否承認吸食4種毒品，他說：「我已將事實完全說出，對於因為不好的事而令愛我的人失望，我正深切地反省，對不起。」他指因為調查仍在進行中，所以不便透露詳細內容，並指自己一直以為放肆的行為影響不到他人，沉浸在自我合理化的想法，很抱歉這麼遲才表明自己的立場，又說：「我知道大家會看我不順眼，我希望藉此機會讓自己活得更健康，很抱歉令大家失望。」

他之後便離開警署，對於是否有吸食可卡因、是否因為有針頭恐懼症才濫用異丙酚及與誰一起吸食毒品等問題，他一律沒有回應。

而他今日（28日）在社交網發文道歉，是他爆出醜聞後首度更新社交網，他指昨日離開警署時的道歉未夠充分，希望再次向因為今次事件而感到失望的人道歉，亦向與他拍電影、電視劇及廣告等的人致歉：「我正為自己不負責任的行為反省，很抱歉影響到抱着珍貴的夢想和目標的同僚們，我會努力負上責任。」他指有很多人鼓勵他和支持他，為自己過去所做的事感到後悔和羞愧，而今後他會誠實地接受調查，願意接受所有指摘和判決。