林嘉欣老公執導　梁詠琪新歌MV疑抄襲本土創作人作品

由梁詠琪主唱、林嘉欣丈夫袁劍偉執導嘅歌曲《停一停·心呼吸》MV日前見街，不過尋日（27日）就被指控抄襲，有本土創作人Chloe Wong及其團隊「Chloeography Project」分別發出聲明，內容指控梁詠琪主唱歌曲《停一停·心呼吸》MV涉嫌抄襲：「就心呼吸有限公司 Pause & Breathe Limited (以下簡稱「心呼吸」) 於2023年3月22日發布的音樂錄像《停一停 • 心呼吸》(主唱: 梁詠琪，錄像導演: 袁劍偉) 中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等，不論其拍攝地方、道具使用及演員等所構成的整體影像，皆跟我們團隊 2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow 》* (以下簡稱《遙遙之城 》) 的多個演出宣傳影像畫面及相片都高度相似，部分畫面的相似度更高達九成，這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則！」

Chloe Wong及團隊更將上載13張兩段影片嘅對比圖作為證據，見到兩條片均用上女主角於中環鬧市行走，及與巨型波波互動嘅元素，面對質疑，《停》主辦機構今早（28日）即急急將MV下架，及公開表示稍後會作交代：「我們今早也注意到昨晚（2023年3月27日）由Chloeography Project 創作團隊在其FACEBOOK發布的一則嚴正聲明，心呼吸團隊巳經即時把有關音樂錄像下架，並正在全力跟各方了解事件，稍後會作交代，感謝各方的關注！」