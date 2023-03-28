港漫生力軍　衝出國際好威水！

踏入3月尾，香港的「藝術月」也差不多接近尾聲，相信藝術愛好者都沒錯過這期間在港舉行的各項大型藝術盛事，也欣賞了很多外國藝術家作品。然而，大家追捧「過江龍」之餘，又有否留意本地漫畫新勢力正在抬頭？對港漫的印象仍停留在打打殺殺的江湖主題漫畫嗎？其實今天的港漫已是百花齊放，既有資深漫畫家繼續創作支持，同時又有不同風格的新秀湧現。以下訪問的兩位漫畫生力軍，就不止在本地漫畫圈嶄露頭角，更威水到衝出國際參加海外大型漫畫節。咁叻叻！大家當然要認識她們啦！

生力軍打開新局面

誰說本地漫畫是夕陽行業？隨着不同風格的漫畫家出現，本地漫畫亦逐漸打開新局面。漫畫圈新血當中，就有最近到海外參展的司徒恩翹（Mimi）和梁慧欣（Chivas），二人風格雖各異，但憑着療愈筆觸和吸引的故事情節，已吸納一大班粉絲。

日系少女漫畫 講本地校園故事

驟眼看Mimi的參展作品《一步的距離1》，會以為是一般日系漫畫風格，但原來結合了香港校園故事，內容圍繞畫畫少女劉羽翹及音樂少年李皓月的追夢過程，當中涉及很多樂理知識。Mimi分享：「在進行資料收集時，我參考了日本漫畫《四月是你的謊言》與《交響情人夢》，對分鏡進行了研究。故事中女主角的遭遇，跟我的經歷有點相似，當中描述的校園，靈感亦來自母校實景。」問到為何創作漫畫，她說：「因為母親開畫室，所以自幼已接觸藝術。到小學開始一邊看一邊模仿日本少女漫畫的筆觸，久而久之便形成個人風格，開始創作少女漫畫。」

源於疫情 輕鬆床頭讀物

至於Chivas帶去外國參展的作品《Night Night》，則是一本輕鬆的床頭讀物，適合大部分年齡層，而且不同人閱讀會有不同感受。作品風格簡約，以鉛筆與木顏色的繪製手法，講述一名喜愛繪畫和足不出戶的少年、一隻貓和一名喜愛冒險的少女在只有黑夜的地方，踏上尋找最美風景的旅程。Chivas分享：「創作時處於疫情階段，感覺整個社會氣氛好緊張，生活節奏亦好快。於是想創作一本在睡前可以讓人放鬆和容易入睡的漫畫，讓大家享受到無負擔、隨時可以停下、不需要追趕進度的感覺。」

遠赴法國參展 獲益良多

創作者想吸收更多靈感與知識，最有效的方法就是衝出國際，到世界各地增廣見聞。作為世界3大漫畫節之一的法國年度漫畫盛事「安古蘭國際漫畫節」，是一眾漫畫家夢寐以求參與的盛事。今年初Mimi、Chivas及多名漫畫家受到香港藝術中心邀請，帶着香港漫畫支援計劃下出版的港漫參加「安古蘭國際漫畫節」，並於場內展出自己的作品及推廣本地漫畫。

各位漫畫家更即場示範繪畫，與來自世界各地的漫畫愛好者交流。Mimi選擇以電繪方式作畫，邊畫邊與現場觀眾分享香港漫畫的風格與特色，她表示：「出發前已經有很深刻的體驗，聽前輩說參加完這個漫展猶如得到重生，覺得很誇張，但參加後的確帶來很多衝擊，改變了自己不少想法。」她續說：「準備現場繪畫時，發覺自己面對外國讀者群，也不自覺豪放起來。察覺到自己其實一直以來都受到香港市場限制，但現在覺得比起用畫風迎合讀者，更重要的是搵到自己的真實聲音。」

Chivas亦從參展中得到啟發，她說：「參加海外漫畫展讓人增長見識！因現場有一整條村展示畫作，效果十分震撼。而且其他參加者的作品也很有特色，反映他們的創作是盡力表達自己思想，而非單純為商業創作，令我感到自己很渺小。此外，當地的漫畫節也很平民化，除了男女老幼皆可進場欣賞，展出畫作的題材亦五花八門，從商業漫畫到抽象藝術漫畫，以至其他種類都有，給我很大啟發！」

如何支持港漫？

本地漫畫市場經常被人批評發展空間有限，很多不錯的作品只是曇花一現，出了一期便消失。Mimi認為：「最大問題是市場上沒有資源，雖然將香港與日本漫畫業相比是有點誇張，但不得不說的是日本有純熟的漫畫產業鏈，反觀香港漫畫家在修畢相關學科後，卻不易找到畫漫畫的工作，要先有作品或靠Social Media持續分享作品，再去不同機構敲門才能正式入行。出版社亦不設漫畫家職位，因此要當漫畫家就要自己宣傳自己，也沒有固定收入。」Mimi慶幸自己並無家庭負擔，在財政壓力相對較輕的情況下，能夠堅持畫下去。

至於大眾點做先可以支持港漫繼續存在，甚至復興漫畫潮流？兩位一致強調需要先被市場發現，所以希望大家遇上喜歡的漫畫，都幫手推高曝光率。Chivas說：「情況就如網上的YouTuber節目，需要大家畀Like、Comment和Share，才可吸引更多人關注。」Mimi就覺得漫畫家與不同機構合作也是一個出路：「其實香港的本土文化氣氛很好，大家會互相幫助。」所以她建議漫畫家跟現時活躍於社交平台的KOL或明星合作，推出有本地特色的漫畫，讓港漫更易被大眾接觸。

同場加映：世界級漫畫節 陸續有來！

除了上述的法國「安古蘭國際漫畫節」，以下兩大國際漫畫節也即將舉行。

1.日本Comic Market：提起大型的國際動漫節，又豈能不提日本的Comic Market？不過嚴格來說，稱此盛事為動漫同人誌盛事會較適合。事關這是由個人自費製作動漫、漫畫同人誌而出名的活動，但隨着發展規模日大。會場中更有不少活動限定的周邊，動漫迷千萬別錯過。這盛典每年分兩次舉行，一次在夏天，而另一次就在冬天。今年的夏日場將於8月中旬左右舉行，大家記得提前預訂「返鄉下」的機票！

2.意大利盧卡國際漫畫節（Lucca Comics & Games）：每逢年尾舉行的盧卡國際漫畫節規模為歐洲最大，世界第二大，僅次於上述所講的Comic Market。今年的舉辦日期為11月1日至5日，大家心動的話就要Mark實日子！此漫畫節的最大特色，是在盧卡的一個古城小型廣場舉行，具有濃厚的人文氣息。每逢舉辦，成千上萬的動漫迷都會集結此地，許多人更乘機大玩Cosplay。會場中有許多動漫周邊產品，也有不少人用日文合唱動漫歌！